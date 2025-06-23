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花蓮平和招呼車站轉型文化驛站 部落展老照片講歷史

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮壽豐鄉阿美族吉阿都蔓部落族人認養平和車站，將找到的老照片與兒童創作展示出來。記者王思慧／攝影
花蓮壽豐鄉阿美族吉阿都蔓部落族人認養平和車站，將找到的老照片與兒童創作展示出來。記者王思慧／攝影

花蓮縣壽豐鄉平和車站過去是「池南驛」，在日據時期為木瓜山林場伐木轉運站，43年前降等為無人招呼站後落沒。當地阿美族吉阿都蔓部落族人台鐵公司認養車站，將蒐集到的部落文化、車站歷史、老舊照片與兒童創作作品等展示於站內，讓更多人認識在地故事，展覽預計到年底。

吉阿都蔓文化產業發展協會總幹事林嘉倩表示，部落族人過去因七腳川事件遷移到平和村，因曾是伐木轉運站，以前相當繁榮、熱鬧，跟現在比起來差很多；協會為活絡部落，讓更多年輕族人認識部落人文歷史，去年開始對部落展開一系列的田野調查。

林嘉倩說，協會從車站作為活絡部落的出發點，用圖文與照片呈現地方早期歷史與建設。策展的內容包括七腳川事件介紹、族人遷移到平和的生活樣貌及與現況、部落傳統祭儀、老車站、菸廠及糖廠的早期照片等，還有部落竹編工藝等。

台鐵公司東區營運處副處長楊舜安表示，台鐵近年除了提升運輸服務，也積極與地方推動地方創生，今年初協會理事長林杰認養車站後規畫活化，平和站可作為其他部落、鄉鎮的示範點，提升社區認養小站意願，透過各地不同的文化元素，讓車站成為在地的文化基地。

楊舜安參觀展覽後，驚喜發現有池南站的珍貴老照片，台鐵內部都不見得有，協會竟有辦法找出來，允諾後續會再請同仁尋找有無與平和站相關照片，並提供協會展出。

花蓮縣壽豐鄉平和車站降等為無人招呼站後落沒，當地阿美族吉阿都蔓部落族人認養車站，將蒐集到的部落文化、車站歷史、老舊照片等展示於站內。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉平和車站降等為無人招呼站後落沒，當地阿美族吉阿都蔓部落族人認養車站，將蒐集到的部落文化、車站歷史、老舊照片等展示於站內。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉平和車站平時門可羅雀，當地阿美族吉阿都蔓部落族人認養車站，轉型成地方人文歷史展覽空間。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉平和車站平時門可羅雀，當地阿美族吉阿都蔓部落族人認養車站，轉型成地方人文歷史展覽空間。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉平和車站過去是「池南驛」，在日據時期為木瓜山林場伐木轉運站，43年前降等為無人招呼站後落沒。如今在地阿美族吉阿都蔓部落族人活化成展覽空間。記者王思慧／攝影
花蓮縣壽豐鄉平和車站過去是「池南驛」，在日據時期為木瓜山林場伐木轉運站，43年前降等為無人招呼站後落沒。如今在地阿美族吉阿都蔓部落族人活化成展覽空間。記者王思慧／攝影

阿美族 花蓮 族人 台鐵

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