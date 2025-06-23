快訊

台股下跌313點收21,732點 台積電下跌35元收1,020元

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

遇見原藝力 展現花蓮震後重生之美

中央社／ 花蓮縣23日電

0403地震後，花蓮觀光業遭受嚴重衝擊，連帶工藝家也受影響，飯店從業人員鄭明岡聯合花蓮飯店業發起「遇見原藝力」，將原民工藝作品於各大飯店展售，展現震後花蓮的重生之美。

「遇見原藝力」以太魯閣族為主題，在飯店大廳打造一座震後生態復甦的裝置藝術，透過大雨沖刷，太魯閣大理石岩壁的生命力浮現，象徵著堅韌的原民文化與自然共生的智慧。融合美學、永續生態與環保精神，將震後的風景轉化為獨特創作。

縣長徐榛蔚致詞表示，0403地震雖然帶給花蓮非常大的衝擊，但大家不斷努力往前推進、成長；花蓮多處海邊的漂流木都已開放撿拾，大家都可以成為創作家，今天看到許多作品，如漂流木雕刻的山豬、松鼠都栩栩如生，放置飯店大堂，結合花蓮特色、藝術和生活，這就是實踐永續。

徐榛蔚說，上天送給花蓮美好的山水，大家再把精彩的藝術品散布各處，當旅客來到花蓮將感受到藝術、療癒氛圍。

鄭明岡說，0403地震後花蓮觀光慘澹，工藝家更慘，花蓮約有200多原民從事工藝，於是利用自己在飯店工作的經驗，從美侖飯店開始展示販售，包括西又比林、陳金德、那都蘭等8名工藝家作品作為啟航，希望不僅是藝術與文化的饗宴，更能帶動部落經濟，使原住民工藝家的創作能夠得到更廣泛的推廣與支持。

至於花蓮飯店訂房狀況，鄭明岡說，本週訂房率不錯，暑假還有待提升，只要交通、路況好，相信能恢復過去榮景。

飯店 花蓮

延伸閱讀

沈伯洋稱傅崐萁留國會損失50兆 國民黨團批勿說三道四

沈伯洋譏花蓮防災包非免費 徐榛蔚：以小人心度君子腹

鐵路高架化遭撤案 縣長徐榛蔚批「漠視花蓮人安全」將帶隊陳情

卓揆輪迴說 徐榛蔚批心中只有政爭：不如放下屠刀立地成佛

相關新聞

花蓮平和招呼車站轉型文化驛站 部落展老照片講歷史

花蓮縣壽豐鄉平和車站過去是「池南驛」，在日據時期為木瓜山林場伐木轉運站，43年前降等為無人招呼站後落沒。當地阿美族吉阿都...

基隆外木山海興游泳池 抽乾海水大掃除

基隆市外木山海岸的海興游泳池，因隨漲退潮換水，吸引不少民眾海泳。市府和海興游泳協會昨封閉泳池，用馬達抽乾池水時，一併排出...

403地震崩塌 花蓮同禮部落步道修復

太魯閣族大禮、大同部落聯外步道去年在403強震崩塌，部落族人與太管處合作，克服地形、氣候與工程等挑戰，歷經1年修復，沿線...

基隆七堵媽祖魁星文化祭登場 信仰、文化、美食、表演大會串

基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，基隆市副市長邱佩琳出席，感謝慶濟宮每年籌辦文化祭典，延續信仰並豐富七堵文化生活，...

兼具在地與國際！宜蘭選出5傑出演藝團隊 將在童玩節演出

宜蘭傑出演藝團隊徵選及獎勵今年共有5團脫穎而出，除蟬聯多屆「五十蘭愛樂合唱團」、致力傳承原住民文化的「瑪嘎巴嗨文化藝術團...

借書看書 快來挑戰羅東鎮閱讀王領獎金、抽扭蛋換好禮

宜蘭羅東鎮立圖書館鼓勵閱讀，舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，閱讀王選拔領獎金、積點換禮物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。