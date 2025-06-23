遇見原藝力 展現花蓮震後重生之美

0403地震後，花蓮觀光業遭受嚴重衝擊，連帶工藝家也受影響，飯店從業人員鄭明岡聯合花蓮飯店業發起「遇見原藝力」，將原民工藝作品於各大飯店展售，展現震後花蓮的重生之美。

「遇見原藝力」以太魯閣族為主題，在飯店大廳打造一座震後生態復甦的裝置藝術，透過大雨沖刷，太魯閣大理石岩壁的生命力浮現，象徵著堅韌的原民文化與自然共生的智慧。融合美學、永續生態與環保精神，將震後的風景轉化為獨特創作。

縣長徐榛蔚致詞表示，0403地震雖然帶給花蓮非常大的衝擊，但大家不斷努力往前推進、成長；花蓮多處海邊的漂流木都已開放撿拾，大家都可以成為創作家，今天看到許多作品，如漂流木雕刻的山豬、松鼠都栩栩如生，放置飯店大堂，結合花蓮特色、藝術和生活，這就是實踐永續。

徐榛蔚說，上天送給花蓮美好的山水，大家再把精彩的藝術品散布各處，當旅客來到花蓮將感受到藝術、療癒氛圍。

鄭明岡說，0403地震後花蓮觀光慘澹，工藝家更慘，花蓮約有200多原民從事工藝，於是利用自己在飯店工作的經驗，從美侖飯店開始展示販售，包括西又比林、陳金德、那都蘭等8名工藝家作品作為啟航，希望不僅是藝術與文化的饗宴，更能帶動部落經濟，使原住民工藝家的創作能夠得到更廣泛的推廣與支持。

至於花蓮飯店訂房狀況，鄭明岡說，本週訂房率不錯，暑假還有待提升，只要交通、路況好，相信能恢復過去榮景。