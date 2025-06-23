聽新聞
0:00 / 0:00

基隆外木山海興游泳池 抽乾海水大掃除

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基市府和海興游泳協會人員昨封閉外木山海興游泳池，用馬達抽乾海水，以利清除池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。記者邱瑞杰／攝影
基市府和海興游泳協會人員昨封閉外木山海興游泳池，用馬達抽乾海水，以利清除池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。記者邱瑞杰／攝影

基隆市外木山海岸的海興游泳池，因隨漲退潮換水，吸引不少民眾海泳。市府和海興游泳協會昨封閉泳池，用馬達抽乾池水時，一併排出泥沙，同時清除附近池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。

台電基隆協和發電廠油槽外的外木山海岸，早年經人築造游泳池，利用山泉水設立沖水設備，成為開放式戲水空間。喜愛游泳人士並組成海興游泳協會，以這處天然海水游泳池為據點，逐漸成為人氣戲水點。

基隆產發處長蔡馥嚀表示，每年7月學校放暑假時，海興游泳池成為游泳課場域，協會人員會在6月間自發性清理泳池，確保學員和民眾安全。

基市府簡任秘書駱文章也是海興游泳協會成員，昨也到場協助清理。他說，海岸山上也有水流，也會沖刷沙土進入海興游泳池，導致池底會有淤沙，清乾淨才不會造成遊客滑倒。

每年抽除海興游泳池的海水，除了看到原本打算要清除的石蚵或藤壺，也會發現「不速之客」。駱文章說，這回還看到好幾隻彈塗魚，過去曾看到章魚。

事前不知情的遊客，來到現場發現不能下水，質疑為何選假日清理？協會人員表示，志工平日各有工作，假日才有人手幫忙，盼遊客體諒。

游泳池 基隆 台電

延伸閱讀

外木山海興游泳池見底了 抽光海水除藤壺、石蚵保安全

彰化臨海四成國中小沒游泳課 縣府：全縣八大生活圈要建泳池

高雄小港泳池「荒廢20年」填平做停車場 建物全數拆除

夢幻無邊際泳池！全台高評價的絕美泳池飯店推薦

相關新聞

403地震崩塌 花蓮同禮部落步道修復

太魯閣族大禮、大同部落聯外步道去年在403強震崩塌，部落族人與太管處合作，克服地形、氣候與工程等挑戰，歷經1年修復，沿線...

基隆外木山海興游泳池 抽乾海水大掃除

基隆市外木山海岸的海興游泳池，因隨漲退潮換水，吸引不少民眾海泳。市府和海興游泳協會昨封閉泳池，用馬達抽乾池水時，一併排出...

基隆七堵媽祖魁星文化祭登場 信仰、文化、美食、表演大會串

基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，基隆市副市長邱佩琳出席，感謝慶濟宮每年籌辦文化祭典，延續信仰並豐富七堵文化生活，...

兼具在地與國際！宜蘭選出5傑出演藝團隊 將在童玩節演出

宜蘭傑出演藝團隊徵選及獎勵今年共有5團脫穎而出，除蟬聯多屆「五十蘭愛樂合唱團」、致力傳承原住民文化的「瑪嘎巴嗨文化藝術團...

借書看書 快來挑戰羅東鎮閱讀王領獎金、抽扭蛋換好禮

宜蘭羅東鎮立圖書館鼓勵閱讀，舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，閱讀王選拔領獎金、積點換禮物...

宜蘭神農商圈停電近4小時…傍晚復電了 台電曝真相：與小動物無關

宜蘭市神農商圈今天下午1 時43分突然發生大停電，包括新月廣場百貨在內的432戶用電戶受到影響。台電檢查發現宜蘭國小地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。