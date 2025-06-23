基隆外木山海興游泳池 抽乾海水大掃除

基隆市外木山海岸的海興游泳池，因隨漲退潮換水，吸引不少民眾海泳。市府和海興游泳協會昨封閉泳池，用馬達抽乾池水時，一併排出泥沙，同時清除附近池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。

台電基隆協和發電廠油槽外的外木山海岸，早年經人築造游泳池，利用山泉水設立沖水設備，成為開放式戲水空間。喜愛游泳人士並組成海興游泳協會，以這處天然海水游泳池為據點，逐漸成為人氣戲水點。

基隆產發處長蔡馥嚀表示，每年7月學校放暑假時，海興游泳池成為游泳課場域，協會人員會在6月間自發性清理泳池，確保學員和民眾安全。

基市府簡任秘書駱文章也是海興游泳協會成員，昨也到場協助清理。他說，海岸山上也有水流，也會沖刷沙土進入海興游泳池，導致池底會有淤沙，清乾淨才不會造成遊客滑倒。

每年抽除海興游泳池的海水，除了看到原本打算要清除的石蚵或藤壺，也會發現「不速之客」。駱文章說，這回還看到好幾隻彈塗魚，過去曾看到章魚。

事前不知情的遊客，來到現場發現不能下水，質疑為何選假日清理？協會人員表示，志工平日各有工作，假日才有人手幫忙，盼遊客體諒。