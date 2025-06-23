403地震崩塌 花蓮同禮部落步道修復

@@@太魯閣族@@@大禮、大同部落聯外步道去年在403強震崩塌，部落族人與太管處合作，克服地形、氣候與工程等挑戰，歷經1年修復，沿線的步道與林道陸續完工，預計6月底對外開放。

大禮、大同部落位於太魯閣台地上方山區，聯外交通需步行進出，去年地震不但重創通往大禮部落的大禮步道，大禮和大同部落之間的6公里砂卡礑林道，也因大量土石崩落，交通受阻。

太管處與部落族人去年暑假重建步道，將機具拆解分批以流籠運送到山上後再組裝，物料也採同樣方式運送，施工人員徒步約3小時才能到達工區，十分辛苦。

太管處表示，為維護自然環境，林道修復主要採生態工法，除整平路面上崩塌堆積土石，取用現地崩落石塊製成蛇籠，加固不穩定邊坡及路面，蛇籠石縫未來可逐漸長出植物，使邊坡更穩固，也可讓小型動物棲息、活動。機具無法到達的步道修復工作，由族人以人力手作步道方式修復，展現「自己部落道路自己修」精神。

太管處長劉守禮表示，大禮、大同聯外步道大致完成修復，部落族人能將收成的農產品運送下山，近期還有驗收等行政程序。

同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮表示，403地震對部落族人生活造成極大衝擊，不少人被迫離開部落到外地討生活，如今能重返家園深感欣慰。