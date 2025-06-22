基隆七堵媽祖魁星文化祭登場 信仰、文化、美食、表演大會串

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，延續信仰並豐富七堵文化生活，凝聚社區認同。圖／基市府提供
基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，延續信仰並豐富七堵文化生活，凝聚社區認同。圖／基市府提供

基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，基隆市副市長邱佩琳出席，感謝慶濟宮每年籌辦文化祭典，延續信仰並豐富七堵文化生活，凝聚社區認同。慶濟宮主委柯金標說，魁星帝君廣受學子與書香家庭尊崇，希望藉由信仰祝福考生金榜題名。

慶濟宮主祀天上聖母（媽祖），陪祀保儀大夫、清水祖師等神明。去年舉辦媽祖孔明文化季活動受肯定，今年籌辦媽祖魁星文化祭。邱佩琳代表市長謝國樑率市府團隊出席祈福儀式，感謝慶濟宮用心籌辦文化祭典延續信仰，豐富七堵文化生活，凝聚社區認同。市府將持續與議會攜手，推動在地建設與文化發展。

今天參加文化祭活動的來賓，除了市府團隊民政處長呂謦煒、文化觀光局長江亭玫、消防局長游家懿、工務處長簡翊哲、教育處長徐嬿立、社會處副處長盛慧中及七堵區長林賢家等人，立委林沛祥、市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉和議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳都出席，共襄盛舉。

慶濟宮指出，魁星又稱魁星爺或魁星帝君，形象貌似鬼，右腳踩鰲頭象徵中第，左腳踢起星斗，手握筆，被認為能主宰文運、科舉考試和文章才學的神祇，深受讀書人敬奉。

媽祖魁星文化祭除了祈福儀式，還安排餐車美食，學校與地方團體勁歌熱舞、捐發票換兌換券摸彩、影視歌星表演等活節目，並準備「大財筆」賜福百工百業步步高升，考生金榜題名，大家官運亨通、 事業有成 、財源滾滾。

呂謦煒表示，希望透過媽祖魁星文化祭活動，結合信仰、文化與社區參與，不僅能促進社區民心凝聚，也讓宗教文化在基隆持續發光，成為推動城市活化與地方認同的重要力量。

基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，延續信仰並豐富七堵文化生活，凝聚社區認同。圖／基市府提供
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基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，延續信仰並豐富七堵文化生活，凝聚社區認同。圖／基市府提供
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基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，延續信仰並豐富七堵文化生活，凝聚社區認同。圖／基市府提供
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媽祖 基隆 信仰

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