聽新聞
0:00 / 0:00

兼具在地與國際！宜蘭選出5傑出演藝團隊 將在童玩節演出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣選出5支傑出的演藝團隊，將在童玩節或演藝廳表演。圖／文化局提供
宜蘭縣選出5支傑出的演藝團隊，將在童玩節或演藝廳表演。圖／文化局提供

宜蘭傑出演藝團隊徵選及獎勵今年共有5團脫穎而出，除蟬聯多屆「五十蘭愛樂合唱團」、致力傳承原住民文化的「瑪嘎巴嗨文化藝術團」、音樂風格獨特並榮獲金曲獎的「笙根蘭陽」外，還有耕耘多年、獲獎無數「聚樂坊」及傳承創新在地歌仔戲的「悟遠劇坊」，傑出團隊將在童玩節、演藝廳、羅東文化工場等地演出。

縣府文化局表示，今年獲選團隊實力與特色兼備，音樂類的「宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團」以結合在地文學的合唱音樂廣受好評，今年更受邀前往日本埼玉縣演出；「聚樂坊」在地國樂團隊，持續精進表演水準，今年8月將帶著宜蘭傑出演藝團隊的榮耀，登上國家音樂廳。

「笙根蘭陽」以台灣文化為底蘊，運用民族樂器演繹戲曲歌謠及電子音樂，風格獨樹一格，今年入圍第36屆金曲獎最佳專輯製作人，也受邀前往韓國首爾及日本上野演出；音樂舞蹈類的「瑪嘎巴嗨文化藝術團」成團20餘年，持續為原住民文化扎根傳承，是縣內具規模的阿美族文化藝術團隊。

傳統戲曲類的「悟遠劇坊」深根傳統戲曲，致力薪傳與創新，更勇於跨界合作，不僅展現歌仔戲新風貌，更突破觀眾同溫層，吸引更多戲曲欣賞人口，為傳統戲曲增添新活力。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣政府透過多元方式扶植縣內演藝團隊，包含提供專業諮詢、培育團隊之間默契等，也積極媒合縣內外相關藝文活動演出，提供表演機會，從7月起各團隊將陸續在2025宜蘭國際童玩藝術節、宜蘭演藝廳、羅東文化工場等地演出，更跨出到全台各地或國外展演，歡迎大家共同來感受宜蘭傑出團隊的獨特魅力。

宜蘭縣選出5支傑出的演藝團隊，將在童玩節或演藝廳表演。圖／文化局提供
宜蘭縣選出5支傑出的演藝團隊，將在童玩節或演藝廳表演。圖／文化局提供
宜蘭縣選出5支傑出的演藝團隊，將在童玩節或演藝廳表演，圖為聚樂坊。圖／文化局提供
宜蘭縣選出5支傑出的演藝團隊，將在童玩節或演藝廳表演，圖為聚樂坊。圖／文化局提供

音樂 宜蘭 團隊

延伸閱讀

宜蘭神農商圈停電近4小時…傍晚復電了 台電曝真相：與小動物無關

桃三立委反擊罷免逐里問政啟動 議長邱奕勝站出來帶頭反罷免

桃三罷魯宣傳726投同意罷免票 綠議員合體車隊宣傳起跑

影／對面來車闖紅燈…警未攔下取締遭酸爆！宜蘭分局：差6秒未發現違規

相關新聞

外木山海興游泳池 抽乾海水大掃除

基隆市外木山海岸的海興游泳池，因隨漲退潮換水，吸引不少民眾海泳。市府和海興游泳協會昨封閉泳池，用馬達抽乾池水時，一併排出...

403地震崩塌 花蓮同禮部落步道修復

太魯閣族大禮、大同部落聯外步道去年在403強震崩塌，部落族人與太管處合作，克服地形、氣候與工程等挑戰，歷經1年修復，沿線...

基隆七堵媽祖魁星文化祭登場 信仰、文化、美食、表演大會串

基隆市七堵慶濟宮今辦「媽祖魁星文化祭」，基隆市副市長邱佩琳出席，感謝慶濟宮每年籌辦文化祭典，延續信仰並豐富七堵文化生活，...

兼具在地與國際！宜蘭選出5傑出演藝團隊 將在童玩節演出

宜蘭傑出演藝團隊徵選及獎勵今年共有5團脫穎而出，除蟬聯多屆「五十蘭愛樂合唱團」、致力傳承原住民文化的「瑪嘎巴嗨文化藝術團...

借書看書 快來挑戰羅東鎮閱讀王領獎金、抽扭蛋換好禮

宜蘭羅東鎮立圖書館鼓勵閱讀，舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，閱讀王選拔領獎金、積點換禮物...

宜蘭神農商圈停電近4小時…傍晚復電了 台電曝真相：與小動物無關

宜蘭市神農商圈今天下午1 時43分突然發生大停電，包括新月廣場百貨在內的432戶用電戶受到影響。台電檢查發現宜蘭國小地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。