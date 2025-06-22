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兼具在地與國際！宜蘭選出5傑出演藝團隊 將在童玩節演出
宜蘭傑出演藝團隊徵選及獎勵今年共有5團脫穎而出，除蟬聯多屆「五十蘭愛樂合唱團」、致力傳承原住民文化的「瑪嘎巴嗨文化藝術團」、音樂風格獨特並榮獲金曲獎的「笙根蘭陽」外，還有耕耘多年、獲獎無數「聚樂坊」及傳承創新在地歌仔戲的「悟遠劇坊」，傑出團隊將在童玩節、演藝廳、羅東文化工場等地演出。
縣府文化局表示，今年獲選團隊實力與特色兼備，音樂類的「宜蘭縣五十蘭愛樂合唱團」以結合在地文學的合唱音樂廣受好評，今年更受邀前往日本埼玉縣演出；「聚樂坊」在地國樂團隊，持續精進表演水準，今年8月將帶著宜蘭傑出演藝團隊的榮耀，登上國家音樂廳。
「笙根蘭陽」以台灣文化為底蘊，運用民族樂器演繹戲曲歌謠及電子音樂，風格獨樹一格，今年入圍第36屆金曲獎最佳專輯製作人，也受邀前往韓國首爾及日本上野演出；音樂舞蹈類的「瑪嘎巴嗨文化藝術團」成團20餘年，持續為原住民文化扎根傳承，是縣內具規模的阿美族文化藝術團隊。
傳統戲曲類的「悟遠劇坊」深根傳統戲曲，致力薪傳與創新，更勇於跨界合作，不僅展現歌仔戲新風貌，更突破觀眾同溫層，吸引更多戲曲欣賞人口，為傳統戲曲增添新活力。
代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣政府透過多元方式扶植縣內演藝團隊，包含提供專業諮詢、培育團隊之間默契等，也積極媒合縣內外相關藝文活動演出，提供表演機會，從7月起各團隊將陸續在2025宜蘭國際童玩藝術節、宜蘭演藝廳、羅東文化工場等地演出，更跨出到全台各地或國外展演，歡迎大家共同來感受宜蘭傑出團隊的獨特魅力。
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