快訊

美軍轟炸伊朗3處核設施…大陸外交部最新表態！強烈譴責加劇中東局勢

借書看書...快來挑戰羅東鎮閱讀王領獎金、抽扭蛋換好禮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮立圖書館舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，可以領獎金、積點換禮物或抽扭蛋。圖／鎮公所提供
羅東鎮立圖書館舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，可以領獎金、積點換禮物或抽扭蛋。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東鎮立圖書館鼓勵閱讀，舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，閱讀王選拔領獎金、積點換禮物、BINGO書旅抽扭蛋；另有全新「嬰幼兒專區」同步啟用，規畫溫馨閱讀區，可以讓爸媽陪伴孩子好好看書。

鎮公所說，閱讀王「相招來看冊」選拔是鼓勵就讀羅東鎮學校的學童踴躍借書，依活動期間借閱圖書冊數累積，選出金、銀、銅、鐵牌閱讀王共30位，可獲得獎勵金1000元至300元不等。

此外，借閱10本書即可累積1點，「悅讀畫布&寫作」邀請讀者以圖畫或文字創作閱讀心得，激發創意與表達力，每篇可換3點，累積10點或20點可兌換禮物。

廣受學童喜愛的「賓果書旅～閱讀挑戰」再度登場，邀請3歲至國中學生參與，完成BINGO卡閱讀任務，集滿4條連線即可抽扭蛋換好禮，每張BINGO卡共可抽2次扭蛋，兼具趣味與挑戰性。

圖書館打造全新的「嬰幼兒專區」同步啟用，專區依據教育部國家圖書館嬰幼兒童書主題，規劃三大溫馨閱讀小區域，包括結合在地語言的「嬰幼兒母語專區」、強調感官探索與認知發展的「0-3歲寶寶書專區」、培養語言表達與想像力的「3-5歲幼兒書專區」，專區圖書約3000多本，營造適齡、友善的親子共讀空間，陪伴孩子自然快樂地閱讀成長。

鎮長吳秋齡表示，閱讀是培養學童終身學習能力的關鍵途徑，透過「書香挑戰-相招來看冊」系列活動與「嬰幼兒專區」設立，不僅鼓勵孩子從小喜愛閱讀，更希望營造良好閱讀風氣，促進家庭與社區共學參與，為下一代奠定紮實的知識與素養基礎。活動時間及報名方式可至羅東鎮立圖書館粉絲專頁查詢。

鎮長吳秋齡表示，透過「書香挑戰-相招來看冊」系列活動，鼓勵孩子從小喜愛閱讀，營造良好閱讀風氣。圖／鎮公所提供
鎮長吳秋齡表示，透過「書香挑戰-相招來看冊」系列活動，鼓勵孩子從小喜愛閱讀，營造良好閱讀風氣。圖／鎮公所提供
羅東鎮立圖書館舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，可以領獎金、積點換禮物或抽扭蛋。圖／鎮公所提供
羅東鎮立圖書館舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，可以領獎金、積點換禮物或抽扭蛋。圖／鎮公所提供
羅東鎮立圖書館舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，可以領獎金、積點換禮物或抽扭蛋。圖／鎮公所提供
羅東鎮立圖書館舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，可以領獎金、積點換禮物或抽扭蛋。圖／鎮公所提供
羅東鎮立圖書館啟用全新的「嬰幼兒專區」，規畫溫馨閱讀區，可以讓爸媽陪伴孩子好好看書。圖／鎮公所提供
羅東鎮立圖書館啟用全新的「嬰幼兒專區」，規畫溫馨閱讀區，可以讓爸媽陪伴孩子好好看書。圖／鎮公所提供

羅東 扭蛋 圖書館

延伸閱讀

郭明裕讚林芳郁羅東人的耿直 改變台大醫院紅包文化

國泰世華銀進駐高雄專區

沒有自由就沒有BL：日本BL圖書下架事件，對女性情欲的箝制與恐同歧視

桃園37年老牌書店吹熄燈號 萬人觀看不捨嘆「我的童年」

相關新聞

借書看書...快來挑戰羅東鎮閱讀王領獎金、抽扭蛋換好禮

宜蘭羅東鎮立圖書館鼓勵閱讀，舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，閱讀王選拔領獎金、積點換禮物...

宜蘭神農商圈停電近4小時…傍晚復電了 台電曝真相：與小動物無關

宜蘭市神農商圈今天下午1 時43分突然發生大停電，包括新月廣場百貨在內的432戶用電戶受到影響。台電檢查發現宜蘭國小地下...

同禮部落步道0403震垮 歷經1年修復有望月底開放登山

太魯閣族大禮、大同部落聯外步道，去年遭0403強震震垮崩塌，部落族人與太魯閣國家公園管理處合作，克服地形、氣候與工程等挑...

外木山海興游泳池見底了 抽光海水除藤壺、石蚵保安全

基隆市外木山海岸的海興游泳池，因隨漲退潮換水，吸引不小民眾前往「海泳」。市府和海興游泳協會今天封閉泳池，用馬達抽乾池水時...

宜蘭神農商圈大停電 新月百貨客人受驚嚇用餐一半紛離潮

宜蘭市神農商圈今天下午1 時43分，突然發生大停電，已知432戶受影響，連同蘭城新月廣場也遭波及，百貨賣場瞬間陷入黑暗、...

宜蘭轉運站動線將優化 預計8月底完工

宜蘭轉運站一年服務旅客超過300萬人次，民眾反映接送區入口太窄等問題，縣府本月23日起進行交通空間優化工程，包含新增號誌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。