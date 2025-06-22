借書看書...快來挑戰羅東鎮閱讀王領獎金、抽扭蛋換好禮

宜蘭羅東鎮立圖書館鼓勵閱讀，舉辦「書香挑戰-相招來看冊」即日起至9月7日，活動包括3大主題，閱讀王選拔領獎金、積點換禮物、BINGO書旅抽扭蛋；另有全新「嬰幼兒專區」同步啟用，規畫溫馨閱讀區，可以讓爸媽陪伴孩子好好看書。

鎮公所說，閱讀王「相招來看冊」選拔是鼓勵就讀羅東鎮學校的學童踴躍借書，依活動期間借閱圖書冊數累積，選出金、銀、銅、鐵牌閱讀王共30位，可獲得獎勵金1000元至300元不等。

此外，借閱10本書即可累積1點，「悅讀畫布&寫作」邀請讀者以圖畫或文字創作閱讀心得，激發創意與表達力，每篇可換3點，累積10點或20點可兌換禮物。

廣受學童喜愛的「賓果書旅～閱讀挑戰」再度登場，邀請3歲至國中學生參與，完成BINGO卡閱讀任務，集滿4條連線即可抽扭蛋換好禮，每張BINGO卡共可抽2次扭蛋，兼具趣味與挑戰性。

圖書館打造全新的「嬰幼兒專區」同步啟用，專區依據教育部國家圖書館嬰幼兒童書主題，規劃三大溫馨閱讀小區域，包括結合在地語言的「嬰幼兒母語專區」、強調感官探索與認知發展的「0-3歲寶寶書專區」、培養語言表達與想像力的「3-5歲幼兒書專區」，專區圖書約3000多本，營造適齡、友善的親子共讀空間，陪伴孩子自然快樂地閱讀成長。