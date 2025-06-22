宜蘭神農商圈停電近4小時…傍晚復電了 台電曝真相：與小動物無關

宜蘭市神農商圈今天下午1時43分突然發生大停電，包括新月廣場百貨在內的432戶用電戶受到影響。台電檢查發現宜蘭國小地下配電室的開關設備接頭故障，引起饋線演藝線跳脫進而造成停電，工程人員搶修先恢復商場供電，全部用戶於傍晚5時24分復電。

今天剛好假日，百貨商場的人潮相當多，停車場也幾乎一位難求。下午1 時43分瞬間停電時，有人還在用餐、有人在影城看電影，百貨賣場瞬間陷入黑暗、空調停擺，電梯動不了，手扶梯也只能用走的，還在用餐客人受不了紛紛喊熱，匆匆離席，湧入停車場開車離去。

新月廣場表示，第一時間就開放停車場柵欄，讓客人可以開車離開，電梯無人受困。

台電公司獲報檢查發現，宜蘭市民權路一段、民權路二段、神農路二段、崇聖街一帶共432戶停電，緊急派員查修，先恢復包含新月廣場在內的113戶，新月廣場因內部設備檢查，台電派員到場協助維護安全，於14時25分恢復用電。

停電引發網路熱議，有人留言「會不會又說是小動物惹的禍」、「松鼠，一定是松鼠」、「鳥巢啦」、「飛魚撞電塔」、「狂熱夏還沒來，就已經跳電」、「大罷免，大停電」。