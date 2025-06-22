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宜蘭新月廣場突停電 下午2時許恢復用電

中央社／ 宜蘭22日電
位於宜蘭市民權路二段的新月廣場22日下午突然整棟停電，不少民眾以手機照明。台電表示，因開關設備接頭故障造成432戶停電，新月廣場已恢復用電，目前剩22戶尚未復電，持續搶修中。（讀者提供）中央社
位於宜蘭市民權路二段的新月廣場22日下午突然整棟停電，不少民眾以手機照明。台電表示，因開關設備接頭故障造成432戶停電，新月廣場已恢復用電，目前剩22戶尚未復電，持續搶修中。（讀者提供）中央社

位於宜蘭市民權路二段的新月廣場，今天下午1時許突然整棟停電，所幸無人受困電梯台電表示，因開關設備接頭故障造成432戶停電，新月廣場於下午2時25分恢復用電，目前剩22戶尚未復電。

林姓民眾向中央社記者表示，下午約1時40分，他與2名友人抵達新月廣場打算看電影，將車停在地下停車場，按下電梯按鈕正要上樓時，發現按鈕沒有反應接著就停電，幸好還沒搭電梯，差點受困在電梯內。

林姓民眾說，事發當時1樓有許多人潮，由於停電緣故1樓逐漸悶熱，因4樓的影城還有停電前殘餘冷氣，不少民眾走手扶梯到4樓解悶，工作人員也告知1小時內可申請影城退票。

台灣電力公司宜蘭區營業處指出，下午1時43分因饋線跳脫，造成宜蘭市為民權路一段、民權路二段、神農路二段 、崇聖街一帶共432戶停電，台電緊急派員查修，於1分鐘內將包含新月廣場在內共113戶復電。

宜蘭區營業處表示，新月廣場因內部設備檢查，台電也派員赴現場協助，於下午2時25分恢復用電，截至下午3時許剩餘22戶尚未復電，經查修故障原因為開關設備接頭故障，台電持續搶修中。

電梯 台電 停電

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