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同禮部落步道0403震垮 歷經1年修復有望月底開放登山

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
去年空勤直升機在太魯閣峽谷橋下的臨時停車場，協助大同大禮部落吊掛怪手與物資上山。本報資料照片
去年空勤直升機在太魯閣峽谷橋下的臨時停車場，協助大同大禮部落吊掛怪手與物資上山。本報資料照片

太魯閣族大禮、大同部落聯外步道，去年遭0403強震震垮崩塌，部落族人太魯閣國家公園管理處合作，克服地形、氣候與工程等挑戰，歷經1年修復，沿線的步道與林道陸續完工，太管處預計月底對外開放，遊客有望暑假上山見證部落重生。

大禮、大同部落位於太魯閣台地上方山區，聯外交通需步行進出，去年地震不但重創通往大禮部落的大禮步道，大禮和大同部落之間的6公里砂卡礑林道，也因大量土石崩落，交通受阻。

太管處與部落族人去年暑假重建部落步道，將機具拆解分批以流籠運送方式，到山上後再組裝，物料也採同樣方式運送，施工人員則徒步約3小時才能到達工區，十分辛苦。

太管處表示，為維護山區的自然環境，林道修復工程主要採生態工法，除整平路面上崩塌堆積土石，取用現地崩落石塊製成蛇籠，加固不穩定邊坡及路面，蛇籠石縫未來可逐漸長出植物，使邊坡更加穩固，也可讓小型動物棲息、活動。機具無法到達的步道修復工作，則請族人以人力手做步道方式修復，展現「自己部落道路自己修」精神。

太管處長劉守禮表示，大禮、大同聯外步道已大致完成修復，部落族人能將收成的農產品運送下山，由於現在還有驗收等行政程序，盼最快能在6月底前對外開放，讓遊客重新走訪太魯閣山林。

同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮表示，0403地震對部落族人生活極大衝擊，不少人被迫離開部落到外地討生活，如今能重返家園大家深感欣慰，感謝太管處把部落道路、水源管線設施修復列為優先工作，以及各界的投入和協助，讓族人回到山上重啟地震後的生活。

太魯閣族大禮、大同部落聯外步道，去年遭403強震震垮崩塌，部落族人與太魯閣國家公園管理處合作，沿線的步道與林道陸續完工，太管處預計6月底正式對外開放。圖／太管處提供
太魯閣族大禮、大同部落聯外步道，去年遭403強震震垮崩塌，部落族人與太魯閣國家公園管理處合作，沿線的步道與林道陸續完工，太管處預計6月底正式對外開放。圖／太管處提供
太管處與部落族人去年暑假重建部落步道，將機具拆解分批以流籠運送方式，到山上後再組裝搬運石頭。圖／太管處提供
太管處與部落族人去年暑假重建部落步道，將機具拆解分批以流籠運送方式，到山上後再組裝搬運石頭。圖／太管處提供
花蓮403地震後，砂卡礑林道落石坍方，現修復完成。圖／太管處提供
花蓮403地震後，砂卡礑林道落石坍方，現修復完成。圖／太管處提供

族人 太魯閣國家公園

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