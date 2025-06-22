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外木山海興游泳池見底了 抽光海水除藤壺、石蚵保安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府和海興游泳協會人員今天封閉外木山海興游泳池，用馬達抽乾海水，以利清除池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。記者邱瑞杰／攝影
基市府和海興游泳協會人員今天封閉外木山海興游泳池，用馬達抽乾海水，以利清除池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。記者邱瑞杰／攝影

基隆市外木山海岸的海興游泳池，因隨漲退潮換水，吸引不小民眾前往「海泳」。市府和海興遊泳協會今天封閉泳池，用馬達抽乾池水時，一併排出泥沙，同時清除附近池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。

台電基隆協和發電廠油槽外的外木山海岸，早年經人築造游泳池，並利用山泉水設立沖水設備，成為開放式的戲水空間。喜愛游泳人士並組成海興游泳協會，以這處天然海水游泳池為據點，後來成為基隆熱門的戲水去處。

基市府產業發展處長蔡馥嚀說，每年7月學校放暑假時，海興游泳池會成為游泳課程的地點，協會人員都會在6月間自發性的清理游泳池，確保學員和一般民眾的安全。

新冠肺炎疫情期間，海興游泳池年度清理工作停辦3年，去年6月再次清理時，協會人員從清晨5時開始抽水，一直忙下午3時才完成清理。今年再次清理，因為狀況就比去年少，到了接近中午就完成。

蔡馥嚀表示，海興游泳池是得天獨厚的天然海水游泳池，池水會隨潮汐從排、入水孔「換水」。平常沒抽乾，不會知道長了多少牡蠣、石蚵或藤壺等生物，潛藏刮傷遊客的風險，所以每年要抽水清理及檢查。

清洗泳池前，工作人員先用沙包堵住排、入水孔，再啟動抽水馬達，慢慢把泳池中的海水抽出去。抽取池水過程中就要開始刷洗，把刷下來的髒汙物和泥沙連同海中抽出去，再並趁水位下降時，清除附著在池底或池壁的生物，免得造成遊客受傷。

基市府簡任秘書駱文章也是海興游泳協會成員，今天也到現場協助清理。他說，海岸山上也有水流，也會沖刷沙土進入海興游泳池，導致池底會有淤沙，清乾淨比較不會造成遊客滑倒。

每年抽除海興游泳池的海水，除了看到原本打算要清除的石蚵或藤壺，也會發現「不速之客」。駱文章說，今天他就有看到陽隧足，還有好幾隻彈塗魚，過去還曾看到章魚。另一名協會女會員說，以前曾看到一隻好大的魚，全都安全送回大海。

今天因為要清理游泳池，所以封閉不開放使用。事前不知道的遊客，來到現場發現不能下水，質疑為什麼挑在假日清理？

協會人員表示，大家都是志工，平常日各有工作，假日才有比較多人手幫忙，請遊客體諒。今天中午清理完成後，工作人員再取出堵住排、入水中的沙包，讓海水重新注入池內，並開放民眾下水遊玩。

基市府和海興游泳協會人員今天封閉外木山海興游泳池，用馬達抽乾海水，以利清除池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。記者邱瑞杰／攝影
基市府和海興游泳協會人員今天封閉外木山海興游泳池，用馬達抽乾海水，以利清除池底、池壁的石蚵、藤壺等生物，以免刮傷遊客。記者邱瑞杰／攝影

游泳池 基隆

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