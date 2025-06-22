宜蘭神農商圈大停電 新月百貨客人受驚嚇用餐一半紛離潮

宜蘭市神農商圈今天下午1 時43分，突然發生大停電，已知432戶受影響，連同蘭城新月廣場也遭波及，百貨賣場瞬間陷入黑暗、空調停擺，還在用餐客人受不了紛紛喊熱，湧入停車場開車離場。台電公司獲報，正在搶修故障線路。

檢查發現，演藝廳附近有一條饋線故障，造成跳電，停電範圍包括宜蘭市民權路一段、民權路二段、和睦路團管巷、 神農路二段 、崇聖街，初估共432戶受影響。

今天剛好假日，蘭城新月廣場擠滿用餐客人，停車場也幾乎一位難求，發生停電的瞬間，有些民眾感到驚嚇，電梯停擺，手扶梯只能用走的，用餐客人匆匆離席，趕著開車離開；但停車場柵欄沒電也停擺，亂成一團。