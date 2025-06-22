快訊

川普參戰伊朗政權恐垮台？紐時揭以伊戰爭4套發展劇本

校長之子／求學只求60分 中山女高校長大四兒擁10家店

總冠軍賽最迷人的Game7！七大面向看溜馬如何逆襲登頂

跳蚤市場可尋寶 還設交換攤位 開放民眾帶二手物去交換

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局聯合關懷團體與公益組織，6月24日上午在仁愛區光一路、華三街交叉口，第29號橋下舉辦「愛分享，傳遞愛」跳蚤市集。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局聯合關懷團體與公益組織，6月24日上午在仁愛區光一路、華三街交叉口，第29號橋下舉辦「愛分享，傳遞愛」跳蚤市集。圖／基隆市環保局提供

基隆市環保局聯合關懷團體與公益組織，6月24日將舉辦首場「愛分享，傳遞愛」跳蚤市集，地點在仁愛區光一路、華三街交叉口第29號橋下，邀請民眾去尋寶。會場還設有二手物交換攤位，宣導揚棄「用完就丟」文化，鼓勵民眾帶家中不再使用的物品及分享的心參加，讓閒置好物重新被利用。

環保局表示，跳蚤市場在6至9月的每月第4周的周二，也就是6月24日、7月22日、8月19日與9月23日，上午9時30分至12時在光一路與華三街交叉口舉行。合辦團體包括青鳶雨都志工服務團、華山基金會、啟明關懷弱勢協會、盲人福利協進會、腎友協會、脊髓損傷者協會等，共同推廣關懷理念與義賣行動。

環保局表示，跳蚤市場還設有二手物交換攤位，鼓勵民眾讓家中閒置好物重新被利用，終結「用完就丟」的拋棄文化。市集也將宣傳「全國不用品藏寶地圖」平台，幫助民眾查詢附近的資源回收與二手物店家，推廣「以維修代替購買」的永續消費觀念。

環保局長馬仲豪說，民眾家中不再使用的物品，都有可能成為別人的珍愛品，從生活用品到文具，從衣物到玩具，每樣物品都有可能成為下一個人的寶藏 歡迎民眾帶著家中不再使用的物品及一顆分享的心，一起參加這場有溫度的市集，也讓物品再次活化，重現價值。

基隆市環保局聯合關懷團體與公益組織，6月24日上午在仁愛區光一路、華三街交叉口，第29號橋下舉辦「愛分享，傳遞愛」跳蚤市集。圖／基隆市環保局提供
基隆市環保局聯合關懷團體與公益組織，6月24日上午在仁愛區光一路、華三街交叉口，第29號橋下舉辦「愛分享，傳遞愛」跳蚤市集。圖／基隆市環保局提供

環保局長 基隆

延伸閱讀

高雄強化城市防汛 持續清疏長度與重量雙成長

黑色垃圾袋暗藏尖銳物品 嘉義市環保局清潔隊員遭割傷

為舊衣找到新主人 彰化縣舉辦8場舊衣換肥皂活動

彰化石笱排水變「紅河」 環保局稽查若超標最高罰2千萬

相關新聞

宜蘭轉運站動線將優化 預計8月底完工

宜蘭轉運站一年服務旅客超過300萬人次，民眾反映接送區入口太窄等問題，縣府本月23日起進行交通空間優化工程，包含新增號誌...

基隆小六生一年內接連失去雙親 學校、市府協助度難關愛心湧入

基隆市深美國小一名六年級男童父親一年前因病去世，6月初母親也因不慎摔落樓梯不幸身亡，他的父母在一年內陸續離世，讓他家庭頓...

影／全國健康舞賽基隆登場 高空疊十多椅特技驚呼連連

台灣體育總會主辦的「全國活力健康舞錦標賽」今天在基隆城際轉運站前廣場登場，300多民眾齊獲拚舞技，開場由基隆在地知名團體...

宜蘭轉運站將施工優化 機車停車、接送區調整一次看

宜蘭轉運站一年服務旅客超過300萬人次，民眾反映接送區入口太窄等問題，縣府辦理優化工程，23日起施工，平面機車停車場、林...

受邀出席台東捐贈 卓榮泰：東部為「慢活城鄉」

行政院長卓榮泰今天受邀出席台東池上日暉渡假村「慈善領航捐贈典禮」，他除了感謝日暉集團深根地方觀光及善盡社會慈善責任外，更...

台東縣受贈心臟動脈血管監測設備 配置大武鄉衛生所

台東縣衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。