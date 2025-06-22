跳蚤市場可尋寶 還設交換攤位 開放民眾帶二手物去交換

基隆市環保局聯合關懷團體與公益組織，6月24日將舉辦首場「愛分享，傳遞愛」跳蚤市集，地點在仁愛區光一路、華三街交叉口第29號橋下，邀請民眾去尋寶。會場還設有二手物交換攤位，宣導揚棄「用完就丟」文化，鼓勵民眾帶家中不再使用的物品及分享的心參加，讓閒置好物重新被利用。

環保局表示，跳蚤市場在6至9月的每月第4周的周二，也就是6月24日、7月22日、8月19日與9月23日，上午9時30分至12時在光一路與華三街交叉口舉行。合辦團體包括青鳶雨都志工服務團、華山基金會、啟明關懷弱勢協會、盲人福利協進會、腎友協會、脊髓損傷者協會等，共同推廣關懷理念與義賣行動。

環保局表示，跳蚤市場還設有二手物交換攤位，鼓勵民眾讓家中閒置好物重新被利用，終結「用完就丟」的拋棄文化。市集也將宣傳「全國不用品藏寶地圖」平台，幫助民眾查詢附近的資源回收與二手物店家，推廣「以維修代替購買」的永續消費觀念。