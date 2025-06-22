跳蚤市場可尋寶 還設交換攤位 開放民眾帶二手物去交換
基隆市環保局聯合關懷團體與公益組織，6月24日將舉辦首場「愛分享，傳遞愛」跳蚤市集，地點在仁愛區光一路、華三街交叉口第29號橋下，邀請民眾去尋寶。會場還設有二手物交換攤位，宣導揚棄「用完就丟」文化，鼓勵民眾帶家中不再使用的物品及分享的心參加，讓閒置好物重新被利用。
環保局表示，跳蚤市場在6至9月的每月第4周的周二，也就是6月24日、7月22日、8月19日與9月23日，上午9時30分至12時在光一路與華三街交叉口舉行。合辦團體包括青鳶雨都志工服務團、華山基金會、啟明關懷弱勢協會、盲人福利協進會、腎友協會、脊髓損傷者協會等，共同推廣關懷理念與義賣行動。
環保局表示，跳蚤市場還設有二手物交換攤位，鼓勵民眾讓家中閒置好物重新被利用，終結「用完就丟」的拋棄文化。市集也將宣傳「全國不用品藏寶地圖」平台，幫助民眾查詢附近的資源回收與二手物店家，推廣「以維修代替購買」的永續消費觀念。
環保局長馬仲豪說，民眾家中不再使用的物品，都有可能成為別人的珍愛品，從生活用品到文具，從衣物到玩具，每樣物品都有可能成為下一個人的寶藏 歡迎民眾帶著家中不再使用的物品及一顆分享的心，一起參加這場有溫度的市集，也讓物品再次活化，重現價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言