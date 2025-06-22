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宜蘭轉運站動線將優化 預計8月底完工

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭轉運站23日起動工優化，林森路接送區等3處將封閉改道。記者王燕華／攝影
宜蘭轉運站23日起動工優化，林森路接送區等3處將封閉改道。記者王燕華／攝影

宜蘭轉運站一年服務旅客超過300萬人次，民眾反映接送區入口太窄等問題，縣府本月23日起進行交通空間優化工程，包含新增號誌、地坪調整、動線重整與人行環境改善等，將交通動線優化，預計8月底完成。

宜蘭轉運站斥資5.2億元興建，前年10月啟用，1年多以來，民眾不時反映動線不良、車道容易打滑等問題，縣府彙整意見，啟動轉運站及周邊交通空間優化，施工地點包括林森路接送區、平面機車停車場與計程車乘車處共3處。

2個月施工期間，3區將封閉，縣府規畫替代措施，機車族停車可改至轉運站地下機車停車場或北側博客第二停車場，縣府評估車位應足夠滿足騎士需求；另臨時計程車上下車地點移至民權路，已和計程車司機說明。

宜蘭轉運站的接送需求大，原林森路接送區因為施工封閉，縣府在校舍路、陽明路新增3個接送區，將有8個接駁車位。

縣府表示，施工期間將派人員引導，現場也設有清楚標示，提醒民眾遵循現場指引，並預留交通時間，避免壅塞或行程受到影響。

宜蘭 停車場

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