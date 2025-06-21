基隆小六生一年內接連失去雙親 學校、市府協助度難關愛心湧入

基隆市深美國小一名六年級男童父親一年前因病去世，6月初母親也因不慎摔落樓梯不幸身亡，他的父母在一年內陸續離世，讓他家庭頓失重心，生活陷入困境。民代尋找善心團體捐助，學校成立教育儲蓄帳戶協助，市府也啟動急難補助，各界愛心陸續湧入，盼協助度過難關。

基隆市副市長邱佩琳成立跨局處專案小組協助男童，男童原本有雙親照料，但他的父親一年多前因病去世後，男童與母親兩人住在一起，沒想到母親日前不慎跌落樓梯身亡。

基隆市議員陳宜、陳軍佐、張顥瀚日前會同基隆市星光愛心協會捐贈一筆款項，先協助男童處理母親的喪葬費用等支出。深美國小校方也成立教育儲蓄戶協助男童穩定就學。

陳宜表示，男童原本是平穩快樂學習的孩子，卻在這一年內接連失去了人生中最重要的兩個依靠，家庭頓失重心。目前男童家中只剩下兩位正在攻讀碩士的兄姐，都在外地念書，一邊承擔學費，一邊扛起整個家的經濟與照顧責任。年幼的弟弟，雖然失去了父母，卻仍努力不讓自己成為家人的負擔。他堅強地回到學校、繼續學習，卻也在無聲中承受著的心理創傷與生活壓力。希望大家伸出援手，讓他的未來不因現實困難而熄滅。

學校指出，男童在母親意外發生隔天仍忍著悲傷堅持參加成果發表會，他發表的主題是就有營養的薑湯，他原先研究的題目就是想在母親不舒服時，可以喝暖胃又有營養的薑湯，因此堅持把在家中熬好的薑湯帶到學校，同學都對他的孝心都很感動。

市府表示，邱佩琳邀集市府社會處、兒少處、教育處及學校協助學生就學及生活，目前男童由母親生前的友人協助生活照料及居住地方，市府則協助以個人申請低收入戶及緊急生活補助等協助困境。

學校公布捐款戶名｜基隆市深美國民小學教育儲蓄戶 銀行代碼｜004（台灣銀行） 分行代碼｜0129（基隆銀行基隆分行） 帳號｜012038002875

學校提醒本帳戶為學校專用之教育儲蓄帳戶，無ATM提款或其他功能，所有款項將用於學生的就學與生活扶助，並請詳實填寫捐款人資訊，以利開立捐款收據。