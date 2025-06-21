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迎秀姑巒溪泛舟旺季 花蓮衛生局設2處行動醫療站

中央社／ 花蓮縣21日電

秀姑巒溪泛舟即將進入旺季，花蓮衛生局與衛生福利部花蓮醫院合作，23日起於秀姑巒溪設立2處行動醫療站，配合泛舟活動時間進駐，提供戲水遊客緊急醫療需求。

秀姑巒溪泛舟是東部代表性水域活動，因泛舟地點距離醫院較遠，每年由花蓮縣衛生局媒合醫療團隊支援，設立行動醫療站，提升水域事故處理效率。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，花蓮觀光產業逐漸從0403強震及接連天災的陰霾中恢復，且秀姑巒溪泛舟業已全數復工，今年分別在奇美休息站（中游）與奚卜蘭遊客中心（長虹橋旁、下游）設立行動醫療站。

朱家祥指出，行動醫療站自23日起至9月10日開設，每站配有1名醫師、2名資深護理人員、1名具緊急救護技術員資格的司機，每天上午9時起配合泛舟活動時間進駐，提供緊急救護、外傷處置、急性症狀評估與藥物治療等即時服務。

朱家祥表示，位於中游的醫療站去年因颱風侵襲，基地遭土石沖刷，建物嚴重沙土淤積、停水停電，原本擔心趕不及復原，經東海岸國家風景區管理處協助搶修，趕在泛舟季開跑前完成修復，確保醫療站可如期開設。

花蓮衛生局呼籲，泛舟屬於中高強度運動，過往傷病多為扭傷、外傷、失溫、曬傷及中暑，患有心血管疾病、高血壓或慢性病民眾應量力而為，避免酒後或身體不適下水，適時補充水分與注意防曬。

醫師 衛生局 花蓮

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