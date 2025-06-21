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影／全國健康舞賽基隆登場 高空疊十多椅特技驚呼連連

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國活力健康舞賽基隆登場，高空疊十多椅特技表演，驚呼連連。記者游明煌／攝影
全國活力健康舞賽基隆登場，高空疊十多椅特技表演，驚呼連連。記者游明煌／攝影

台灣體育總會主辦的「全國活力健康舞錦標賽」今天在基隆城際轉運站前廣場登場，300多民眾齊獲拚舞技，開場由基隆在地知名團體「撼動H.D.A」帶來結合武術與特技演出，一群基隆囝仔高空疊椅十多張，讓民眾驚呼連連。

基隆市長謝國樑說，鼓勵大家參與由體育總會舉辦的多元活動，運動是開啟快樂人生的鑰匙，盼望每一位年輕人都能在運動中找到自信與健康，勇敢面對人生每個階段的挑戰。

一群熱愛表演藝術的基隆囝仔高嘉和、余尚哲等6位所組成的「撼動H.D.A」，從小學四年級開始到復興劇校練習功夫，高中畢業後巡迴各縣市國高中反毒反霸凌、反詐騙校園宣導，團員除了練功也擁有大學、研究所、博士班等學歷，十多年來堅持夢想，今天演出獲得全場熱烈掌聲。

台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，運動不僅能強健體魄，更能促進地方活力及產業發展，9月在基隆要舉辦萬人健走活動，目前飯店都已訂滿，請民眾用行動響應運動風氣。

今天錦標賽共有11組優秀隊伍脫穎而出，包括撼動H.D.A、育陽舞蹈藝術行銷工作室、育群跆拳道訓練站、江碧美老師團隊（李麗珍）、孝德排舞班（蔡華美）、六堵里花鼓隊、芭芭拉活力健康舞、泰安活力健康舞、港姐活力健康舞、Sweet活力健康舞、Smile活力鼓舞隊。

全國活力健康舞賽基隆登場，高空疊十多椅特技表演，驚呼連連。記者游明煌／攝影
全國活力健康舞賽基隆登場，高空疊十多椅特技表演，驚呼連連。記者游明煌／攝影
全國活力健康舞賽基隆登場，高空疊十多椅特技表演，驚呼連連。記者游明煌／攝影
全國活力健康舞賽基隆登場，高空疊十多椅特技表演，驚呼連連。記者游明煌／攝影
台灣體育總會主辦的「全國活力健康舞錦標賽」今天在基隆城際轉運站前廣場登場，300多民眾齊獲拚舞技。記者游明煌／攝影
台灣體育總會主辦的「全國活力健康舞錦標賽」今天在基隆城際轉運站前廣場登場，300多民眾齊獲拚舞技。記者游明煌／攝影

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