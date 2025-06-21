快訊

罷藍委一階提議二階連署重複比例高 國民黨團將提告發

北捷忠孝新生站前車禍！吊車撞3車 妙齡女當場慘死、1人骨折送醫

紐約播種王！「比馬斯克更富有」176娃之父宣布退休

哆啦A夢現身台東市 為國際熱氣球嘉年華熱身

中央社／ 台東縣21日電

台東暑假觀光盛事國際熱氣球嘉年華活動，即將在7月初登場，台東縣政府今天在台東市區推出哆啦A夢造型球在台東縣政府廣場等6個打卡點，為熱氣球活動熱身。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，今天台東市區同步推出多個超可愛的熱氣球主題打卡點，還有哆啦Ａ夢巨型扭蛋機、大雄的家和哆啦Ａ夢彩繪專車，歡迎全國民眾暑假到台東享受最歡樂的哆啦A夢假期，參加熱氣球活動。

台東縣政府交觀處表示，打卡點在台東縣政府廣場、台東火車站、鐵花新聚落、台東故事館、北町日式建築宿舍群與台東轉運站等6處設置打卡點，每個打卡點都有不同的驚喜，只要完成指定任務，還可獲得轉動巨無霸扭蛋的機會，數量有限，換完為止。

交觀處說，哆啦A夢彩繪公車也即將穿梭在台東街頭，不僅車身繪製可愛的經典圖案，如果搭乘特定的「哆啦A夢專車」還能發現車內也有許多驚喜，坐在車內可以被滿滿的可愛和幸福包圍，是最療癒的體驗。

交觀處表示，今年不僅台東市區可以看到哆啦A夢，在鹿野高台主場地更是特別打造了「熱氣球FUN樂園」，設置多項限定互動與體驗區，讓大小朋友都能盡情遊玩，7月5日、7月26日、8月16日三天限定的「哆啦A夢粉絲見面會」，只要在「哆啦A夢期間限定快閃店」單筆消費滿額，就能獲得和哆啦A夢、大雄、靜香、胖虎、小夫全員合影的資格，留下專屬的回憶。

交觀處表示，台東2025台灣國際熱氣球活動自7月5日至8月21日，除每週二的公休日以外，每天清晨和傍晚都有熱氣球展演及熱氣球繫留體驗。

熱氣球嘉年華 哆啦A夢 台東

延伸閱讀

台東哆啦A夢熱氣球7月登場 縣府3層樓充氣偶先震撼亮相

熱氣球新萌主！「FIN水寶」首升空 按讚有機會4人同乘

「超人力霸王」無人機秀嗨翻天！ 2025「台南熱氣球派對」6/21開趴 熱氣球光雕秀+無人機表演+特色市集亮點一次看

超萌！台灣知名老牌飲料 加入熱氣球「FIN水寶」

相關新聞

宜蘭轉運站將施工優化 機車停車、接送區調整一次看

宜蘭轉運站一年服務旅客超過300萬人次，民眾反映接送區入口太窄等問題，縣府辦理優化工程，23日起施工，平面機車停車場、林...

受邀出席台東捐贈 卓榮泰：東部為「慢活城鄉」

行政院長卓榮泰今天受邀出席台東池上日暉渡假村「慈善領航捐贈典禮」，他除了感謝日暉集團深根地方觀光及善盡社會慈善責任外，更...

台東縣受贈心臟動脈血管監測設備 配置大武鄉衛生所

台東縣衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以...

台東哆啦A夢熱氣球7月登場 縣府3層樓充氣偶先震撼亮相

暑假最受矚目的「2025台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日在台東鹿野高台盛大舉行，今年邀請超人氣IP「哆啦A夢」以全新造...

基隆光明路、明德一路10多處路口 改為免2段左轉

基隆市七堵區許多民眾反映明德一路、光明路設有應兩段式左轉標誌，很多騎士直接左轉頻被檢舉開罰荷包失血，民代指路幅小、車速慢...

板橋到花蓮客運復駛 8月底前來回票僅279元

新北板橋至花蓮公車路線去年停駛，公路局昨宣布明天起葛瑪蘭客運將以1918線復駛，正逢台鐵漲票價前夕，營運初期採周末假日行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。