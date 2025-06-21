受邀出席台東捐贈 卓榮泰：東部為「慢活城鄉」

行政院長卓榮泰今天受邀出席台東池上日暉渡假村「慈善領航捐贈典禮」，他除了感謝日暉集團深根地方觀光及善盡社會慈善責任外，更表示賴清德總統已指示要把台灣畫成6個產業生活區，其中東部為「慢活城鄉」，搭配前天政院正式核定「長照3.0」，讓台東未來成為常住的地方。

卓榮泰表示，政府希望全國各縣市、各地都能夠有企業家及產業界能夠投入大力的來發揚觀光事業，總統已經正式指示行政院，在未來新的一年，要把觀光產業當作內需產業重要的一環，會跟其他重要的地方基礎建設合而為一。

他說，政院現在把台灣畫成6個產業生活圈，屬於東部的就是「慢活城鄉」，在花東這個美麗的地方，讓國人和世界的友人能夠來這裡享受的生活品質是台灣其他地區難以達成的，所以政院決定要在6個產業生活圈裡面，東部為慢活城鄉，但雖然是慢活城鄉，但建設要快步的追趕要贏的上。

且總統指示先把交通做好，再跟地方的產業一起把設備提升，隨著政府必須提供充裕的人力，再來就是要發展各地的在地傳說跟故事，讓交通建設跟設備提升和服務的能力，配上每一個地方有他的傳說和故事，用這樣子來迎接外國觀光客。

卓榮泰表示，疫情後，出國的國人相當多，近來的國際友人相形減少，政院已經要求交通部觀光署要打造一個引進更多國際觀光客的具體計畫，部長陳世凱已經積極在研究，未來希望包括舉辦大型國際性活動，能帶動台灣串聯性的觀光議題，用產業用策略全面改善。