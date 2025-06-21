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台東縣受贈心臟動脈血管監測設備 配置大武鄉衛生所

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以及電信業者提供專業的服務。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以及電信業者提供專業的服務。圖／台東縣政府提供

台東衛生局積極向民間團體爭取資源，昨獲財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，以及電信業者提供專業的服務。衛生局長孫國平表示，受贈儀器將配置南迴大武鄉衛生所，提供醫療服務。

孫國平指出，心臟疾病是影響國人健康的重要因素，依據衛生福利部2022年國人死因統計結果，共2.3萬人死於心臟疾病，平均約22分鐘就有1人；台東縣地形狹長，偏鄉就醫看診較為不便，有新醫療儀器設置，自然提升醫療品質，讓民眾心安。

財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會捐贈的心臟動脈血管檢測儀與智慧生理量測裝置，其特殊設計採全球首款指尖量測技術，搭配智慧雲端AI分析及監測，藉由多項檢測數據評估及專利技術，能精準診斷難以預測的心血管問題，提供醫師判讀。

衛生局進一步指出， 50歲以上或有疑似心臟疾病症狀的民眾，可至當地衛生所洽詢，透過運用創新的醫療技術，針對心血管疾病早期篩檢，及早發現異常治療，有效掌握健康風險，期降低突發性心血管疾病發生。

衛生所 衛生局 台東

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