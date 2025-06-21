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台東哆啦A夢熱氣球7月登場 縣府3層樓充氣偶先震撼亮相

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
搭配今年熱氣球主題，台東縣政府在廣場前設置3層樓高的「哆啦A夢」充氣偶，相當吸睛。記者尤聰光／攝影
搭配今年熱氣球主題，台東縣政府在廣場前設置3層樓高的「哆啦A夢」充氣偶，相當吸睛。記者尤聰光／攝影

暑假最受矚目的「2025台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日在台東鹿野高台盛大舉行，今年邀請超人氣IP「哆啦A夢」以全新造型熱氣球登場，縣府為吸引更多小叮噹迷朝聖，特別在縣府廣場前設置3層樓高的哆啦A夢充氣偶，相當吸睛。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正表示，今年的台灣國際熱氣球嘉年華亮點，哆啦A夢熱氣球以及無人機展演之外，也特別規畫7大打卡熱點，供民眾到訪時可打卡拍照；而縣府前廣場的哆啦A夢充氣偶事其中之一，外型比配台東藍，美不勝收。

他進一步指出，為了要在7月5日前，將7大打卡熱點布置完成，緊盯著取得日方授權的正式拍板，才能接續布置7大打卡熱點。這周已完成了縣府前廣場以及台東火車站大廳，陸續會於鐵花村聚落、北町等處亮相，請縣民以及熱愛哆啦A夢的外縣市粉絲屆時留意相關訊息。

縣府交觀處表示，「哆啦A夢」巨型充氣偶，搭配熱氣球嘉年華活動，展期自即日起到8月21日止，另台鐵台東站內同步設置「大雄的家」打卡點，以及鹿野高台設置哆啦A夢主題館與角色裝置藝術，讓台東市成為哆啦A夢的主題公園，此外，還有主題公車遊玩台東。

台鐵台東站內同步設置「大雄的家」打卡點。記者尤聰光／攝影
台鐵台東站內同步設置「大雄的家」打卡點。記者尤聰光／攝影

熱氣球嘉年華 哆啦A夢 台東

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