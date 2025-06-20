板橋到花蓮客運復駛 8月底前來回票僅279元

新北板橋至花蓮公車路線去年停駛，公路局昨宣布明天起葛瑪蘭客運將以1918線復駛，正逢台鐵漲票價前夕，營運初期採周末假日行駛，3個月內用電子票證，板橋往返花蓮全票只要279元，不到台鐵票價一半。花蓮縣府表示，可提供更多元交通選擇，樂觀其成。

0403地震後，蘇花頻繁中斷，加上駕駛缺工及載客率低問題，業者停駛；但蘇花間陸路交通不便，部分村落仍有運輸需求，公車復駛呼聲不斷。

公路局規畫1918線板橋至花蓮國道客運假日路線，從板橋出發後，停靠北市南港、宜蘭縣蘇澳，行車時間約4小時，配置3排座椅，通用無障礙大客車、wifi及USB充電等設施。昨天在板橋轉運站辦通車典禮。

首發班次6月22日板橋轉運站上午10時發車，客滿為止，首航乘客可獲贈TPASS 2.0實體卡及宜蘭伴手禮；下午4時返程，也會在花蓮轉運站辦活動。

公路局表示，葛瑪蘭客運透過串聯花蓮至雙北，逐步擴展公共運輸路網至桃園南崁及花蓮地區，期望可以增加民眾多元選擇。

花蓮張小姐說，對比台鐵票價，客運半價頗有吸引力，但搭火車到台北約需2小時20分，比客運快不少，班次選擇也較多；且公車走蘇花彎來繞去可能會暈車，舒適度台鐵好一些。王先生表示，對長期搭車的民眾，公路是另外一個選擇，不過還是要看台鐵給花東居民什麼優惠。