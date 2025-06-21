基隆光明路、明德一路10多處路口 改為免2段左轉

基隆市七堵區許多民眾反映明德一路、光明路設有應兩段式左轉標誌，很多騎士直接左轉頻被檢舉開罰荷包失血，民代指路幅小、車速慢盼調整可合法直接左轉。經多次會勘，市府交通處同意取消十多處路口機車強制待轉規定，可依照號誌直接左轉，但保留待轉區兩段式左轉使用。

林姓機車騎士說，明德一路多處路口，路幅都不大，因臨近市場很多騎士會左轉進去，但原來都有兩段式左轉標誌，很多人被警方取締或遭檢舉開單。

市議員蔡旺璉表示，服務處接獲很多民眾陳情，希望比照百福社區開放機車依照交通號誌指示直接左轉，取消強制待轉規定。因為只有2個車道，內側車道也都有左轉標誌，並未禁行機車，路幅小、車速都不快，直接左轉沒有安全問題。

蔡旺璉說，經多次會勘交通處同意取消機車強制待轉規定，但這兩條路車流量相當多，還是要請民眾遵守規定，注意安全，小心行駛。

市府交通處表示，調整以安全為最大考量，兼顧通行需求，明德一路、光明路原懸掛兩段式左轉標誌已取消，機車可依交通號誌方向指示，在未禁止機車行駛車道依規定左轉，考慮有用路人習慣使用，待轉區仍保留。