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基隆彩色屋朝聖 卓揆：加速研議獎勵青年返鄉創業計畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。記者游明煌／攝影
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。記者游明煌／攝影

行政院長卓榮泰今天到基隆正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪，並與市長謝國樑等人在彩色屋前合影，卓揆表示已加速研議獎勵青年返鄉創業的「168計畫」，吸引更多青年投身成為地方創生的尖兵，成為未來國家發展的動力。

卓榮泰今天傍晚在基隆市長謝國樑陪同下，前往正濱漁港參訪「星濱山共創工作室」，由負責人林書豪親自導覽，分享多年來深耕在地的創生成果與未來展望。

謝國樑表示，感謝星濱山長年投入正濱漁港活化，以創意與行動改變社區樣貌，讓基隆這座歷史港灣重新煥發色彩。他強調，市府將持續強化觀光基礎建設，未來正濱將結合交通、文化與青創能量，成為基隆觀光與創生的重要亮點。他也特別肯定林書豪先生的貢獻，因有其為愛深耕，讓城市變得更有人情味與生命力。

謝國樑表示，基隆將持續結合創意、政策與民間能量在正濱漁港，近一年的新亮點，市府與台畜公司公私協力，啟用的熱狗舖候車亭，也是一個新起點，市府的目標是讓正濱漁港成為全國創生典範，延伸出更具美學的港灣城市。

卓院長表示，地方創生成功的要件除了來自中央政府的協助外，更重要的關鍵在於地方政府對於地方創生團隊的支持。卓院長肯定基隆市謝國樑市長對地方創生如數家珍的熱情，並肩負使命感，讓基隆這座城市展現其獨特性。

卓榮泰認為，可以辦一個「全國地方創生日」，激發起更多的年輕人發展屬於他個人的故事與產業，並成為台灣新型態的觀光事業。

國家發展委員會主任委員劉鏡清指出，國發會已啟動「168創生新計畫」，預計整合11個部會資源、投入60億元加碼補助，提供創業顧問輔導、創新資金與實驗場域，正濱就是其中極具潛力的一站。基隆未來也將納入「首都圈黃金廊帶」重點推動區，串聯港區再造與城市空間整合，擴大觀光、產業與文化發展動能。

行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／基隆市政府提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／基隆市政府提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／基隆市政府提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／基隆市政府提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。記者游明煌／攝影
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。記者游明煌／攝影
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／基隆市政府提供
行政院長卓榮泰今天由市長謝國樑陪同。到基隆到正濱漁港前網紅景點彩色屋參訪。圖／基隆市政府提供

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