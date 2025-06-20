「貴董」出馬化身宜蘭反詐大使 高捷呼籲詐團懸崖勒馬

宜蘭縣警局統計今年1到5月，全縣每月詐騙財損金額達1億2000多萬元，比上一期減少三分之一。警方持續打擊詐騙，今天邀電影「角頭」知名角色「貴董」、影星高捷擔任反詐大使，他引用經典台詞「社會很單純，複雜的是人」，呼籲詐團懸崖勒馬。

根據內政部「打詐儀表板」宜蘭縣詐欺案件集中在宜蘭市、羅東鎮及冬山鄉等人口密集區，以「假投資」手法最多，1至5月平均每月受理數247件，與去年8到12月平均減少64件，財損金額1到5月每月平均1億2472萬餘元，比去年8至12月的1億9000萬減少6528萬餘元，顯示宜蘭檢警相關阻詐措施初獲成效。

宜蘭縣警局、地檢署持續打擊詐騙，今天由檢察長王以文、警察局長劉炯炫，邀請主任檢察官陳怡龍、藝人高捷(貴董)、刑警大隊大隊長陳人嘉等人見證反詐成果，邀請高捷化身反詐大使，分享詐騙集團常見手法及套路。

高捷在電影「角頭」飾演貴董，以一句經典台詞「天會黑，人會變，三分情，七分騙」深植人心，今天與檢警共同反詐。

他分享，曾經因購買藝人朋友代言的產品，也被詐騙，自己頭像也曾被一頁式廣告盜用，提醒民眾網路購物真的要小心。他的女兒高愛則是教導大家，把可疑電話輸入防詐騙APP，就可以知道是不是來歷不明的騷擾詐騙電話，若是詐騙就要封鎖。

宜蘭縣警察局在內政部警政署百斬專案期間共查獲6名車手，其中2件由超商協助通報，今天表揚超商代表，同時頒發金融機構攔阻績優獎前三名，第一名玉山銀行羅東分行，成功攔阻5件、1973萬餘元，第二、三名分別是中國信託羅東分行、合作金庫北羅東分行，各攔阻3件，金額161餘萬元及195萬元。