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花蓮瑞穗文旦加工廠啟用 自動化去皮萃取大幅提升效率

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣瑞穗鄉農會推廣中心今天啟用，農業部長陳駿季（左二）參觀加工廠設備。記者王燕華／攝影
花蓮縣瑞穗鄉農會推廣中心今天啟用，農業部長陳駿季（左二）參觀加工廠設備。記者王燕華／攝影

花蓮縣瑞穗鄉是全國文旦柚重要產地，鄉農會農業部、縣府補助興建推廣大樓並設文旦加工廠，今天啟用，自動化去皮、萃取精油，文旦柚加工人力成本大幅降低，採收期一個月可加工650噸鮮果，有助文旦柚多元加工利用。

瑞穗鄉文旦柚種植面積約650公頃，年產上萬公噸，是國內重要產地，往年曾發生產量過剩難去化的情況，近年來努力拓展加工再利用方向。

鄉農會獲得農業部、縣府補助，斥資5100萬興建占地400坪的推廣大樓，並花費千萬元添購機器，設置文旦加工廠，今天啟用，農業部長陳駿季、前部長陳吉仲、縣府農業處長陳淑雯等人都到場。

鄉農會總幹事黃盛皇說，推廣大樓總樓地板面積446坪，歷經3年打造完工，空間區隔為文旦加工廠、冷藏室、品茶室、食農教育推廣室及家政班教室等功能性場域。

他表示，文旦加工廠遵循ISO 22000標準設立，為具產銷履歷的文旦柚加工，以往人工削皮需要25到30人，現在引入削皮機，只要10個人，人力成本大幅減少，效率也更好。

文旦柚採收期約一個月，加工廠每天可產出8公升精油、0.8公噸果皮及1、2公噸的果肉，精油可作成洗手乳、清潔劑，果皮可以做糖、鹽，果肉可製作果醬作為糕餅餡料或手搖飲等，黃盛皇說，朝向全果利用無浪費，預估每年文旦柚採收期一個月可消化650公噸。

農業部長陳駿季說，推廣中心結合教育訓練、農民輔導及創新技術示範等多項功能，加工廠也有助提升果品分級與加工效率，農業部會持續支持地方產業。

花蓮縣瑞穗鄉農會推廣中心今天啟用，。記者王燕華／攝影
花蓮縣瑞穗鄉農會推廣中心今天啟用，。記者王燕華／攝影
花蓮縣瑞穗鄉農會推廣中心今天啟用，農業部長陳駿季（中）參觀加工廠設備。記者王燕華／攝影
花蓮縣瑞穗鄉農會推廣中心今天啟用，農業部長陳駿季（中）參觀加工廠設備。記者王燕華／攝影

農業部 農會 花蓮 文旦

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