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花蓮文旦柚加工廠啟用 採收期可消化650公噸

中央社／ 花蓮縣20日電

農業部補助花蓮瑞穗鄉興建農業推廣中心及文旦加工廠，可提供分級、精油及果肉萃取，減少人工成本，單月採收期可加工650公噸文旦。農業部長陳駿季說，全力支持花蓮農業建設。

花蓮縣瑞穗鄉農業推廣中心及文旦加工廠今天啟用，陳駿季致詞指出，農會是農業部重要的夥伴，是政策宣傳中心，也是農友技術交流中心，地方有產業，才能留得住人，若地方還有需要農業部幫忙的地方可盡量提出，會全力支持到底。

花蓮瑞穗鄉文旦種植面積約650公頃，年產量超過1.3萬公噸，是國內重要的文旦產區之一，但常遇颱風等天災侵襲、對外交通不便利，農產品運輸不易容易耗損。

瑞穗鄉農會向農業部爭取經費，斥資新台幣5100萬元興建農業推廣中心及文旦加工廠，另花費1000萬元添購加工設施。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，加工設備可進行文旦柚分級、精油及果肉萃取，削皮機可減少人力成本，過去需要25至30名人工去皮，現在只需10人。

初步加工後的文旦柚，果肉可加工製成果醬、糕餅餡料或手搖飲等，果皮萃取的精油可加工製成洗手乳、清潔劑等，果皮還可加工成柚子糖、柚子鹽等多樣產品。黃盛皇強調，朝向全果利用無浪費。

黃盛皇表示，讓文旦柚不只有季節性食用，可加工成一年四季都可吃到的產品，加工以具產銷履歷的大果、外觀不好看的格外品為主。

黃盛皇指出，目前文旦柚加工廠僅1台冷凍設備，現有設備每天產量約2.4公噸，有低溫保存可避免文旦發酵影響風味，會再向農業部爭取，添購7台冷凍設備。

農業部 花蓮 文旦

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