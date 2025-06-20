台東強化防汛整備 人員操作設施熟稔通過中央抽檢

進入汛期，台東縣政府建設處今前往太麻里溪泰和橫堤水門與太平溪右岸二號堤防水門進行抽檢啟閉功能，不僅2處水門正常，操作人員熟稔流程，獲前來視察的經濟部水利署總工程司張庭華肯定。

建設處副處長馬志安指出，南迴線太麻里溪經98年莫拉克颱洪嚴重致災復建迄今已逾十幾年，每年治理重點為清淤土砂與堤防水門檢查，太平溪每年治理亦整理河道，以維護河防安全。

張庭華在第八河川分署長郭建宏、馬志安及鄉鎮市公所相關人員陪同下，前往太麻里溪泰和橫堤水門與太平溪右岸2號堤防水門進行抽檢啟閉功能，並安排人員現場操作相關設施。

建設處說明，太麻里溪泰和橫堤肩負太麻里溪左岸南迴鐵路與公路省道台9線交通安全，為太麻里溪左岸2號堤防第二道防線，除平時保養外，每月定期兩次啟閉作業，功能維持正常。

另太平溪右岸2號堤防水門，平時全開排水，如遇豪大雨或颱風警報發布時，將視水位預防性關閉水門，水門設有水位計與監視器，24小時監測。

建設處表示，去年山陀兒颱風造成多條縣管河川上游土砂下移淤積，嚴重影響河防安全，超出地方政府治理能量，今年獲中央補助3.2億元辦理太麻里溪、太平溪、金崙溪、文里溪等專案清疏。