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上班不認真？台東區漁會服務20年總幹事今遭解聘

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東區漁會今天開第13屆理事會第1次臨時會，9位理事及漁會幹部全員到齊。記者尤聰光／攝影
台東區漁會今天開第13屆理事會第1次臨時會，9位理事及漁會幹部全員到齊。記者尤聰光／攝影

台東區漁會服務20年的總幹事李振元，疑因上班不認真及造成漁會損失，今天遭漁會開理事會投票解聘。李認為理事資格有問題，會議無效。理事長陳坤昌說，程序一切依法行政，合法合理。縣府表示，待司法判定結果再行處理。

縣府農業處漁業科長陳登裕表示，就目前核備縣府資料顯示，理事資格都是經過審核完成，法律上屬合法資格，除非有人檢舉，再經過法院判定，就必須依規定辦理相關替補、補選或改選，但現階段均屬合法理監事，會議有效。

台東區漁會今天開第13屆理事會第1次臨時會，9位理事及漁會幹部全員到齊，由於會議主要是解聘總幹事李振元，現場氣氛相當沉重，警方也不敢大意，派警力維持秩序。會議先由李進行報告說明，隨後由提案理事報告，並進行記名投票表決，最後以8比1票數，同意解聘。

李振元報告說明時表示，這次召開臨時會缺乏正當性，參與理事至少有3分之1以上資格有問題，他認為在會議之前應先釐清資格問題，否則會議無效。另涉及司法問題，以不正當手法某取權位，當時資格審查小組的7位委員中，有3人事主管機關指派。

他強調，指派的公務員，以不實的資格送審，造假舞弊，促使公務員誤判與登錄不實，這是很嚴重的事，他建議會議應該延後，先將資格有問題的理事資料送請檢調單位調查。

陳坤昌表示，漁會認定總幹事就是已經解聘，關於他說的資格不符，就要等縣府及司法這邊來看後續發展；解聘李的理由，主要他常年來上班不準時，不僅漁民看不到他，20年來幾乎很多人也不認識總幹事，全台漁會績效也都倒數3名。

另一就是漁會位在馬蘭的冷凍加工廠委外經營，也因總幹事行政疏失，導致漁會3年來都沒有收到租金，所以8成以上理事都認同解聘李，而他的職務將由漁會主任廖書賢代理。

台東區漁會服務20年的總幹事李振元（右），疑因上班不認真及造成漁會損失，今天遭漁會開理事會投票解聘。記者尤聰光／攝影
台東區漁會服務20年的總幹事李振元（右），疑因上班不認真及造成漁會損失，今天遭漁會開理事會投票解聘。記者尤聰光／攝影
台東區漁會總幹事李振元看到解聘投票結過後，黯然離開會議現場。記者尤聰光／攝影
台東區漁會總幹事李振元看到解聘投票結過後，黯然離開會議現場。記者尤聰光／攝影
台東區漁會總幹事李振元解聘案採記名投票表決，最後以8比1票數，同意解聘。記者尤聰光／攝影
台東區漁會總幹事李振元解聘案採記名投票表決，最後以8比1票數，同意解聘。記者尤聰光／攝影

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