頻遭檢舉荷包失血 基隆光明、明德一路各路口改機車免2段左轉
基隆市七堵區很多民眾反映明德一路、光明路設有應兩段式左轉標誌，很多騎士直接左轉頻被檢舉開罰荷包失血，民代指路幅小、車速慢盼調整可合法直接左轉。經多次會勘，市府交通處同意取消機車強制待轉規定，可依照號誌直接左轉，但仍保留待轉區兩段式左轉使用。
林姓機車騎士說，明德一路段的多處路口，路幅都不大，因臨近市場很多騎士在在明德一路左轉進去市場，但原來各路口設有兩段式左轉標誌，不少騎士因直接左轉被警方取締或遭檢舉開單荷包失血。
市議員蔡旺璉表示，服務處一再收一到民眾陳情，希望明德一路及光明路能夠比照百福社區作法，開放機車依照交通號誌指示直接左轉，取消強制待轉規定。因為只有2個車道，內側車道也都有左轉標誌，並未禁行機車，因路幅小、車速都不快，直接左轉沒有安全問題。
蔡旺璉說，經多次與交通處反映以及相關單位實地會勘後，交通處已於日前同意取消機車強制待轉規定，開放機車用路人依照號誌左轉。雖光明路、明德一路共十多處路口已取消強制待轉規定，但這兩條路上車流量相當多，還是要請民眾遵守規定，注意安全，小心行駛。
市府交通處表示，調整以安全為最大考量，兼顧通行需求，明德一路、光明路原懸掛兩段式左轉標誌已取消，機車可依交通號誌方向指示，在未禁止機車行駛車道依規定左轉。但考慮到仍有些用路人習慣使用待轉區，依舊保留原待轉格位供需要的民眾停等使用。
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