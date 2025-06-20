快訊

大罷免投票日被柯建銘說中？ 藍估「這天」首戰即終戰

「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

頻遭檢舉荷包失血 基隆光明、明德一路各路口改機車免2段左轉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆七堵區明德一路、光明路十多處路口機車不強制兩段式左轉，但仍保留待轉區。記者游明煌／攝影
基隆七堵區明德一路、光明路十多處路口機車不強制兩段式左轉，但仍保留待轉區。記者游明煌／攝影

基隆市七堵區很多民眾反映明德一路、光明路設有應兩段式左轉標誌，很多騎士直接左轉頻被檢舉開罰荷包失血，民代指路幅小、車速慢盼調整可合法直接左轉。經多次會勘，市府交通處同意取消機車強制待轉規定，可依照號誌直接左轉，但仍保留待轉區兩段式左轉使用。

林姓機車騎士說，明德一路段的多處路口，路幅都不大，因臨近市場很多騎士在在明德一路左轉進去市場，但原來各路口設有兩段式左轉標誌，不少騎士因直接左轉被警方取締或遭檢舉開單荷包失血。

市議員蔡旺璉表示，服務處一再收一到民眾陳情，希望明德一路及光明路能夠比照百福社區作法，開放機車依照交通號誌指示直接左轉，取消強制待轉規定。因為只有2個車道，內側車道也都有左轉標誌，並未禁行機車，因路幅小、車速都不快，直接左轉沒有安全問題。

蔡旺璉說，經多次與交通處反映以及相關單位實地會勘後，交通處已於日前同意取消機車強制待轉規定，開放機車用路人依照號誌左轉。雖光明路、明德一路共十多處路口已取消強制待轉規定，但這兩條路上車流量相當多，還是要請民眾遵守規定，注意安全，小心行駛。

市府交通處表示，調整以安全為最大考量，兼顧通行需求，明德一路、光明路原懸掛兩段式左轉標誌已取消，機車可依交通號誌方向指示，在未禁止機車行駛車道依規定左轉。但考慮到仍有些用路人習慣使用待轉區，依舊保留原待轉格位供需要的民眾停等使用。

基隆七堵區明德一路、光明路十多處路口機車不強制兩段式左轉，但仍保留待轉區。記者游明煌／攝影
基隆七堵區明德一路、光明路十多處路口機車不強制兩段式左轉，但仍保留待轉區。記者游明煌／攝影
基隆明德一路、光明路十多處路口機車不強制兩段式左轉，但仍保留待轉區。圖／蔡旺璉提供
基隆明德一路、光明路十多處路口機車不強制兩段式左轉，但仍保留待轉區。圖／蔡旺璉提供

車道 標誌 待轉區

延伸閱讀

基隆獨居長者緊急救援系統奏效 每月5件及時救援

影／身材好又敢玩...基隆小吃店2陸籍女脫衣陪酒 警衝入急掩酥胸

eMOVING電動機車基隆市佔逼近20% 再推換電車款EZ-R 0 元入手專案

「光明安居」2027完工！基隆提報第2座社宅 盼設暖暖惠明新村

相關新聞

頻遭檢舉荷包失血 基隆光明、明德一路各路口改機車免2段左轉

基隆市七堵區很多民眾反映明德一路、光明路設有應兩段式左轉標誌，很多騎士直接左轉頻被檢舉開罰荷包失血，民代指路幅小、車速慢...

太平山鳩之澤溫泉8月起委外 將花3589萬元升級設施

宜蘭太平山遊樂區鳩之澤溫泉委外，由在地老字號連大建設取得經營權，昨天簽約，8月正式移轉後由連大投入3000多萬元升級設施...

花蓮馥邑京華社區震後未拆 內政部：全力支持並無延宕

花蓮去年0403震後至今仍有危樓未拆，內政部指出，馥邑京華社區僅A棟符合強拆條件，國土署已於今年1月同意協助花蓮縣政府代...

宜蘭鳩之澤溫泉委外 在地老字號建設接手營運不中斷

宜蘭太平山遊樂區鳩之澤溫泉委外，由在地老字號連大建設取得經營權，今天簽約，8月正式移轉後由連大投入3000多萬元升級設施...

基隆獨居長者緊急救援系統奏效 每月5件及時救援

基隆市列冊獨居長者有1856人，市府開辦為長者免費安裝「緊急救援系統」，提供即時通報與健康守護服務，在家中主要活動區域裝...

台東舊站「鐵道市集工程」動工 打造文創與生活空間

台東縣府推動舊站特區改造計畫，今天舉行位於特區核心的「鐵道市集工程」開工典禮，宣告舊站特區最後一塊拼圖正式啟動，未來可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。