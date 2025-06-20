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太平山鳩之澤溫泉8月起委外 將花3589萬元升級設施

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外給連大建設經營，19日簽約，8月正式移轉。圖／林業保育署宜蘭分署提供
宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外給連大建設經營，19日簽約，8月正式移轉。圖／林業保育署宜蘭分署提供

宜蘭太平山遊樂區鳩之澤溫泉委外，由在地老字號連大建設取得經營權，昨天簽約，8月正式移轉後由連大投入3000多萬元升級設施，6個月修建期間煮蛋槽等正常營運，連大將增設交通接駁車，連結太平山與宜蘭沿海景點成為山海之旅套裝行程

鳩之澤溫泉據點修建營運移轉（ROT）案是林業自然保育署宜蘭分署第一個委外案，委外項目包含鳩之澤本館、SPA區、溫泉湯屋區、男女裸湯區、煮蛋槽及溫泉管線等，由連大建設取得8年經營權，期滿並評鑑優良可續約7年，每年須繳付600萬元權利金並提撥100萬元回饋在地大同鄉公所。

林業保育署處長汪昭華、宜蘭分署長蕭崇仁、連大建設董事長林燈城等人昨出席簽約儀式，全案預計7月點交，8月移轉。

連大將投入3589萬元升級設施，增設接駁車、優化住宿設施，規畫18間客房、1間餐廳、20間獨立湯屋，還有男女裸湯、戶外溫泉區與販賣區，採分區施工，期間維持營運。

宜蘭分署指，連大將提供三星及大同兩鄉居民泡湯優惠，也承諾聘用宜蘭人力比率提高至7成以上，強化地方就業，並與地方農會及小農合作採購特色農產，支持在地經濟。

宜蘭分署指出，此案融合「從太平山玩到太平洋」的生態觀光構想，連結太平山遊樂區與沿海景點，形成具生態與文化深度的套裝行程。

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