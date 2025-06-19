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宜蘭鳩之澤溫泉委外 在地老字號建設接手營運不中斷

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營，8月正式移轉，由連大建設接手經營。圖／林業保育署宜蘭分署提供
宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營，8月正式移轉，由連大建設接手經營。圖／林業保育署宜蘭分署提供

宜蘭太平山遊樂區鳩之澤溫泉委外，由在地老字號連大建設取得經營權，今天簽約，8月正式移轉後由連大投入3000多萬元升級設施，6個月修建期間煮蛋槽等正常營運，連大將增設交通接駁車，連結太平山與宜蘭沿海景點成為山海之旅套裝行程。

鳩之澤溫泉據點修建營運移轉（ROT）案委外項目包含鳩之澤本館、SPA區、溫泉湯屋區、男女裸湯區、煮蛋槽及溫泉管線等，2月甄選，由連大建設取得8年經營權，期滿並評鑑優良可續約7年，每年須繳付600萬元權利金，並提撥100萬元回饋在地大同鄉公所。

林業保育署處長汪昭華、宜蘭分署長蕭崇仁、連大建設董事長林燈城等人出席簽約儀式，全案預計7月完成設施點交，8月移轉。

連大表示，接手後將投入3589萬元升級設施，包括增設交通接駁車、優化住宿設施，規畫18間客房、1間餐廳、20間獨立湯屋，還有男女裸湯、戶外溫泉區與販賣區，將分區施工，施工期間仍維持營運。

宜蘭分署表示，連大將新增免費溫泉泡腳區與電動車充電樁，並提供三星及大同兩鄉居民泡湯優惠，連大也承諾聘用宜蘭人力比例提高至7成以上，強化地方就業連結，並與地方農會及小農合作採購特色農產，支持在地經濟。

宜蘭分署指出，此案融合「從太平山玩到太平洋」的生態觀光構想，透過增設接駁車連結太平山國家森林遊樂區與宜蘭沿海景點，如頭城鎮龜山島與烏石港，形成具生態與文化深度的「蘭陽山海生態之旅」套裝行程。

宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營，今天簽約，8月正式移轉，由連大建設接手經營。圖／林業保育署宜蘭分署提供
宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營，今天簽約，8月正式移轉，由連大建設接手經營。圖／林業保育署宜蘭分署提供
宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營，8月正式移轉，由連大建設接手經營。圖／林業保育署宜蘭分署提供
宜蘭太平山鳩之澤溫泉委外經營，8月正式移轉，由連大建設接手經營。圖／林業保育署宜蘭分署提供

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