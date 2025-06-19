基隆獨居長者緊急救援系統奏效 每月5件及時救援

基隆市列冊獨居長者有1856人，市府開辦為長者免費安裝「緊急救援系統」，提供即時通報與健康守護服務，在家中主要活動區域裝設「智慧感知器」，超過24小時沒有感應人體活動時將自動發報。至今已安裝有364人，每月平均5件通報協助案件，及時將長者送醫救命或提供協助。

市府社會處為獨居長者安裝「緊急救援系統」，提供即時通報與健康守護服務。到今年5月，列冊獨居長者有1856人，長者開案服務時即會鼓勵裝設緊急救援系統，無論是否具福利身分，費用由市府全額負擔。

社會處統計，每月回報服務紀錄平均約5案，主要為緊急狀況協助、身體不適送醫等，也有長輩忘記回報平安等，也透過家屬及鄰里系統到家訪視，都獲平安協助解決。近期有一案為長輩身體不舒服，透過緊急救援系統聯繫送醫，救命一命。

社會處表示，凡設籍或實際居住於基隆市，年滿65歲以上之列冊獨居長者，且其子女未實際居住基隆，或同住親屬無照顧能力者，得備妥身分證及印章，至戶籍所在地區公所社政課申請。

基隆市社會處長楊玉欣說，符合資格長者或其家屬應盡早提出申請，透過緊急救援系統的即時通報與健康守護機制，強化居家安全保障，讓長者安心生活於熟悉環境中，亦可讓家屬安心於外地工作，達成在地老化與家庭支持的雙重目標。

「獨居老人緊急救援系統」提供兩種款式，第一種為「居家型設備」。家中配置一臺求救主機及配戴隨身求救按鈕，在家中主要活動區域裝設「智慧感知器」，持續偵測感應範圍的人體活動，超過24小時沒有感應人體活動時將自動發報。