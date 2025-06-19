台東舊站「鐵道市集工程」動工 打造文創與生活空間

台東縣府推動舊站特區改造計畫，今天舉行位於特區核心的「鐵道市集工程」開工典禮，宣告舊站特區最後一塊拼圖正式啟動，未來可以逛市集、聽音樂、看展覽、曬太陽、喝咖啡的地方。

副縣長王志輝指出，鐵道市集是「舊站特區」開發計畫的最後一個工區、最後一塊拼圖，也是慢經濟政策實踐的重要節點，完工不僅帶動藝文能量，也將是生活與經濟共榮的所在。

「鐵道市集工程」開工典禮包括王志輝、市長陳銘風、縣府建設處長蔡勝雄、行政處長吳柏成等人參與，見證這項具指標性的全台少見結合歷史記憶、綠地景觀與公共設施的大型城市更新基地。

建設處表示，全區總面積約28公頃，近年已陸續完成「台東之眼景觀工程」、「兒童運動公園」、「歷史建築機關車庫整修」及「新生廣場」等工程。此次開工的「鐵道市集工程」，是舊站新生路、鐵花路週邊的核心區總經費約4千萬元，預計明年4月完工。

建設處進一步表示，工程設計保留原鐵道路廊與月台意象，導入棚架、草地步道與創意攤區，將成為文創展售、農產小市集、活動展演的全齡共享場域。