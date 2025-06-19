花蓮京華社區難單拆！中央接手 2.7億元協助拆除重建

針對外界關心花蓮「馥邑京華社區」地震後拆除進度，內政部回應表示，中央與地方一直積極處理，目前已由中央接手協助拆除作業，後續也將全力推動重建。

內政部指出，403地震重創花蓮市「馥邑京華社區」，雖全區六棟建物（A至F棟）都被張貼紅色危險標誌，但當時僅A棟符合法定強拆條件。行政院長震後親自赴現場視察後，考量社區地下室結構彼此相連，若僅拆除A棟，會影響整體安全與工程進行，當場指示內政部國土署展開專案評估。

隨後，國土署委請建築師公會組成專案團隊進行深入鑑定，專家建議六棟應全面拆除，相關評估報告預計將於8月送交花蓮縣政府，不過，花蓮縣府因人力、專業與經費資源不足，多次請求中央協助。

國土署在今年1月決定代辦拆除工程，預估拆除費用約2.7億元，中央將全力支援，呼籲地方鄉親放心，中央與地方會合作處理後續拆除與重建事宜。

內政部強調，地震發生後中央即刻啟動緊急應變機制，第一時間就協調各類技師協會投入現場勘災與安全評估，後續也提供多項配套措施協助災民，例如租金補貼、建築弱層補強、都市更新與危老重建補助等，力求協助受災住戶盡速安置與重建。