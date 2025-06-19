花蓮縣府購置13.5萬避難救護包 今起發放至家戶與學校

花蓮縣政府編列預算6750萬元，採購13萬5000份緊急避難包及救護包，今天起由各鄉鎮市村里鄰長，發放至全縣13萬戶家戶及學校。縣府表示，避難包為空包，後面有列出應放置的物品清單，救護包內則有急救相關物品，若民眾發現包內有缺件或瑕疵，可向村里鄰長更換。

花蓮縣政府今天舉辦「緊急避難包及救護包發放」記者會，縣長徐榛蔚、消防局長吳兆遠開箱背包內容物，同時說明發放程序。

徐榛蔚表示，縣府發緊急避難包不是第一次，過去在2011年日本311大地震後，前縣長傅崐萁就發放避難包，這次因為去年的403地震，希望再次提升縣民防災意識，因此去年編列預算購置避難包。

徐榛蔚指出，避難包是空包，後方印有避難時應準備物品清單，可裝自行要用的避難物品，而救護包裡面有急救需要的物品，裝有LED手電筒、高達90分貝的爆音哨、彈性繃帶、外傷藥品、保溫急救毯、三角巾、安全剪刀及檢驗手套。

徐說，救護包裡有檢核表，提醒攜帶雨衣、禦寒衣物、水、食物、個人藥品、身分證件影本、鑰匙、存摺印章等，平常就要準備起來。這次準備避難包每個家戶都有一個，更希望縣民每個人都能為自己準備避難包，裝自身需要的物品、藥品。

另在學校也有準備避難包，從小教育開始，讓孩子了解避難包的重要性，縣府全面推動防災意識，希望大家守護家園，「平時多一分準備，未來就多一分保障」。

吳兆遠表示，避難包於17日運送到各鄉鎮的各村里辦公室，今天開始發放，方式由村里鄰長自行決定逐戶發放，或統一到指定點領取，發放時間約3個月；若救護包內容物有缺件、拉鏈有問題或有瑕疵品等，民眾都可跟村里鄰長更換，若數量不足也可聯繫消防局。