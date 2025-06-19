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加路蘭遊憩區無敵海景施工遮蔽 停車照收費...遊客怨不合理
台東加路蘭遊憩區今年4月起進行臨海側邊坡崩落防治改善工程，最美無敵海景被圍籬遮蔽視野，卻正常開放停車收費，遊客認為收看權益受損，原價收費不合理。
東部海岸國家風景區管理處回應表示，加路蘭遊憩區收費已委外經營，是否施工期間暫停收費或採取相關優惠收費，這部分將和業者討論；另目前工程因當地部落居民和環團有意見，已暫時停工。
加路蘭遊憩區因有無敵海景視野，加上園區內有多項裝置藝術品，吸引許多民眾及遊客造訪，也是舉辦活動的熱門場域，基於使用者付費原則，東管處於2023年委外經營停車收費，不減魅力。
由於土堤下方海岸邊坡長年受風浪侵蝕嚴重，考量民眾安全，東管處今年4月起進行臨海側邊坡崩落防治改善工程，並將施工區圍籬，但遊憩區雖施工，仍正常開放停車收費，引來遊客抱怨。
「不反對使用者付費，但也要有相對互惠原則。」台中方姓遊客說，既然停車場正常開放收費，理應遊憩區風景是最佳狀態，而不是圍籬起來，甚麼都看不見，還收正常的價格，這很不合理。
另有遊客認為遊憩區處於施工圍籬，就應該停止收費或半價優惠，而不是繳一樣價格，卻去看一大片鐵板遮蔽物，就算拍照打卡，也都受到侷限，不然就是在入口處設置醒目的施工告示牌，讓遊客自由判斷是否進入遊憩區。
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