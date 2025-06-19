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基隆暖江橋 7月科技執法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

程姓女子今年初騎機車經過基隆市興隆街時與違規駛入的砂石車碰撞，不幸傷重死亡，地方要求警方嚴格取締大車違規。

市警局昨宣布，7月1日起在暖江橋啟用科技執法，以取締「砂石車行駛禁行路段」和源遠路闖紅燈、直行車占用轉彎專用車道等違規車輛。

基隆警三分局調查，1月3日上午8時，32歲程女騎機車在興隆街與邱男駕駛的砂石車發生車禍，遭輾送醫不治，案發時間是市政府公告砂石車禁行興隆街時段。

基隆市警局今年2月曾邀轄區大型車交通運輸業者、基隆監理站和市府交通處等單位座談，民代及居民要求警方建置科技執法設備，防止砂石車偷跑，危及人車安全。

警方說，興隆街（暖江橋頭至基隆與新北交界）、暖江橋及源遠路（基隆與新北市界至八堵路口），是砂石車進入興隆街混凝土預拌廠、月眉土石方資源堆置處理場必經路段，市府公告除周一至周六上午9時至下午5時開放，其餘時段禁止砂石車通行。

科技執法設備由月眉土石方資源堆置處理場營運業者宏邦機械捐贈。

交通隊指出，設備已在暖江橋頭兩端建置完成，即日起至6月30日為宣導期，7月1日起啟用。

科技執法 基隆

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