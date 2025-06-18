「光明安居」2027完工！基隆提報第2座社宅 盼設暖暖惠明新村

國家住宅及都市更新中心興辦的「光明安居」社會住宅，是基隆首座社會住宅，預計2027年8月完工。基隆市政府4月向中央住都中心提報第二處社宅的預定地，住都中心評估認為具有可行性，中央及基市府、基隆港務分公司三方將進一步研議推動。

國家住宅及都市更新中心興辦的「光明安居」社會住宅，位基隆市七堵區光明路與明德一路口，是基隆首座社會住宅，2023年11月動土，總經費25億元中央全額負擔，將興建14層建物，提供449戶社會住宅。

市府認為，「光明安居」基地不僅交通便捷，更位於基隆河谷廊帶經濟發展的重要節點，未來隨著基隆捷運的興建完工，將會帶動沿線產業經濟發展。

多名議員日前在議會希望市府規畫第二第處社宅，提供多處地點向中央提報加強推動社宅，讓更多民眾受惠。市政府表示，今年4月底向國家住都中心提報暖暖區的惠明新村，積極爭取中央辦理社會住宅。

基隆市暖暖區源遠路旁的舊港務局宿舍惠明新村，長年閒置，民民國58年因應港務擴展快速，解決員工住的問題所興建的8幢加強磚造建築。

該基地優點在於產權單純完整，基地約2420坪，建蔽率70％、容積率250％，基地的所有權人是台灣港務公司基隆分公司。

據指出，國家住都中心初步評估認為惠明新村有可行性。基隆港務分公司則認為，該基地目前為空地，後續就各種合作開發可能方案都在研議中。