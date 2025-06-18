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「基隆鬼廟」掰了！淨因寺荒廢40多年將拆除 居民：終於可擺脫標籤

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
繪聲繪影40年「基隆鬼廟」將拆，居民：終於可擺脫標籤。記者游明煌／攝影
繪聲繪影40年「基隆鬼廟」將拆，居民：終於可擺脫標籤。記者游明煌／攝影

基隆市虎仔山地標下方的「淨因寺」荒廢40多年，被外界形容「基隆鬼廟」，繪聲繪影，也常有人來探險。基隆市政府認定為既存違建，預計8月進場拆除，今年底前全數拆除。居民說，「終於可以擺脫鬼屋標籤」。

居民長期以來反映，「淨因寺」因長期無人管理致雜草叢生，有「基隆鬼廟」之稱，任其荒廢，常有遊民進駐，不僅成為地方治安死角，也視為畏途，影響當地治安及環境，周遭居民非常困擾，希望市府相關單位處理，也常有人來拍鬼片，遊客不敢靠近，成為地方之瘤。

今天有不少民眾發現外觀已搭鷹架，紛紛好奇詢問是否要拆了？市府說明，基隆市政府去年編列1500萬元，準備拆除淨因寺，這處大型違建是4層樓的鋼筋混凝土建築，基地面積約1200坪，因巷道極狹窄，拆除難度大。

市府說，淨因寺於104年雖認定為「既存違建」，但此一行政處分已逾行政程序法5年的裁處時效，須重新認定，市府目前已重新完成違建查報、認定等程序，目前已完成拆除工程發包作業，但拆除現場巷弄崎嶇狹小、施工不易，且拆除後之廢棄物清運及坡地之水土保持等前置工作甚為重要，為重視當地里民意見，4月22日於中山里民活動中心辦理拆除施工說明會。

市府表示，目前拆除工程同步辦理簡易水保及交通維持計畫書審議，現場包商正進行淨因寺本體及周遭鄰房防護的施工鷹架及防護圍籬搭設等假設工程作業。預計8月進場拆除，期望能於今年底前全數拆除、完成長久以來的期盼；至於後續拆除費用追討，將向土地所有權人追討拆除費用。

繪聲繪影40年「基隆鬼廟」將拆，居民：終於可擺脫標籤。記者游明煌／攝影
繪聲繪影40年「基隆鬼廟」將拆，居民：終於可擺脫標籤。記者游明煌／攝影

違建 基隆

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