快訊

下到入夜！16縣市豪、大雨特報 3地區慎防雷擊

房門爆裂！女房東穿白衣破門闖屋畫面曝 樋口飯糰老闆按鈴告了

2.46億改善宜蘭壯東大排工程發包 預計116年3月完工解決水患

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭壯東地區常在颱風後淹水釀災，中央預計投入2.46億元辦理壯東一、第二及第三大排水門改善計畫，預計116年3月底完工，解決當地水患。記者戴永華／攝影
宜蘭壯東地區常在颱風後淹水釀災，中央預計投入2.46億元辦理壯東一、第二及第三大排水門改善計畫，預計116年3月底完工，解決當地水患。記者戴永華／攝影

宜蘭壯東地區常在颱風後淹水釀災，行政院政委陳金德今視察壯東一大排防汛整備狀況，中央預計投入2.46億元辦理壯東一、第二及第三大排水門改善計畫，預計116年3月底完工；另針對縣府提出12.41億元的廍後排水及其他區排改善計畫，陳金德促請水利署全力協助，面對氣候變異強降雨，提升防災應變能力。

壯東地區地勢低平、鄰近海岸，排水流速緩慢，且排水出口常受宜蘭河水位影響，遇大潮及強降雨時易引發淹水。99年梅姬颱風、104與105年蘇迪勒、梅姬等颱風均造成嚴重水患。

水利署長林元鵬指出，壯東地區一大排、第二大排及第三大排自83年建成以來已逾30年，機械設備老舊、水門水密性不佳，為使設施完整發揮防洪排水功能，編列2億4650萬元辦理改善更新設施、強化水門功能，阻擋漲潮期間外水倒灌，工程於6月11日決標。

另外，針對縣府提出區排改善，包括壯東一大排與廍後排水的抽水站設置、渠道整建與橋梁改建等，總經費需求12.41億元（壯東一大排7.42億元、廍後排水4.99億元）。

水利署指出，現行「前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」於今年8月期滿，經濟部已提報115至120年「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，待行政院核定後，持續支持地方推動治水工程。

陳金德請縣府儘速啟動測量設計作業，盤點優先改善項目，也請水利署務必全力協助。他強調，現已進入颱風豪雨季節，請各單位保持高度警覺，加強整備，提升自主防災能力，因應極端氣候挑戰，降低災損風險。今天到場地方人士還包括立委陳俊宇、壯圍鄉長沈清山、縣議員陳福山及黃建勇、代表會副主席吳旺水等人。

行政院政委陳金德今天視察壯東一大排防汛整備狀況，中央預計投入2.46億元辦理壯東一、第二及第三大排水門改善計畫，預計116年3月完工，解決當地水患。記者戴永華／攝影
行政院政委陳金德今天視察壯東一大排防汛整備狀況，中央預計投入2.46億元辦理壯東一、第二及第三大排水門改善計畫，預計116年3月完工，解決當地水患。記者戴永華／攝影
宜蘭壯東地區常在颱風後淹水釀災，中央預計投入2.46億元辦理壯東一、第二及第三大排水門改善計畫，預計116年3月底完工，解決當地水患。記者戴永華／攝影
宜蘭壯東地區常在颱風後淹水釀災，中央預計投入2.46億元辦理壯東一、第二及第三大排水門改善計畫，預計116年3月底完工，解決當地水患。記者戴永華／攝影

陳金德 水利署

延伸閱讀

宜蘭大南澳盼到公地放領 黃建賓籲台東比照列入

宜蘭鄉間小路兩車交叉撞 轎車尾被撞爛險掉田裡 一家3口傷

桃園巨蛋3.4億元優化工程啟動 明年完工迎接全運會

影／大雨狂襲溪水暴漲！5人困宜蘭扇子瀑布 驚險營救畫面曝光

相關新聞

服務30餘年…李永榮獲宜蘭市資深績優里長 郭寶簧與曹日宏特優里長

宜蘭市公所今舉行資深績優里長、特優里長、資深績優鄰長暨績優民政人員表揚，其中建業里長李永當了8屆里長，服務鄉梓30餘年，...

基隆城市發展論壇 謝國樑：布局AI產業、基捷軌道經濟

基隆市長謝國樑在「2025基隆城市發展論壇」指出，基隆目前已成功吸引物流業進駐，捷運沿線也陸續展開開發，加上基隆捷運的規...

基隆「孤兒候車亭」 長期無人維管破損不堪 市府將整建

基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳，民代昨天邀集市府各單位才確認「無父無...

垃圾不落地 台東達仁鄉完成最後一塊拼圖

台東縣推動「垃圾不落地」政策已行之有年，但因達仁鄉行政區域特殊，過去難以推行政策，不過，這個月該鄉政策開始試辦，並將於8...

台東南迴出現「神秘白球體」 今答案揭曉…特殊造型引話題

台東南迴公路大鳥段路旁，近日出現一顆巨大神祕的白色球體，吸引不少往來民眾目光，甚至還有人下車拍照，有人說「看不懂是甚麼東...

廣角鏡／基隆海底畢典 美國姊妹校體驗

基隆市中華國小畢業生完成難忘的畢業儀式，穿戴潛水裝備潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。美國姊妹校、猶他州鹽湖城...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。