2.46億改善宜蘭壯東大排工程發包 預計116年3月完工解決水患

宜蘭壯東地區常在颱風後淹水釀災，行政院政委陳金德今視察壯東一大排防汛整備狀況，中央預計投入2.46億元辦理壯東一、第二及第三大排水門改善計畫，預計116年3月底完工；另針對縣府提出12.41億元的廍後排水及其他區排改善計畫，陳金德促請水利署全力協助，面對氣候變異強降雨，提升防災應變能力。

壯東地區地勢低平、鄰近海岸，排水流速緩慢，且排水出口常受宜蘭河水位影響，遇大潮及強降雨時易引發淹水。99年梅姬颱風、104與105年蘇迪勒、梅姬等颱風均造成嚴重水患。

水利署長林元鵬指出，壯東地區一大排、第二大排及第三大排自83年建成以來已逾30年，機械設備老舊、水門水密性不佳，為使設施完整發揮防洪排水功能，編列2億4650萬元辦理改善更新設施、強化水門功能，阻擋漲潮期間外水倒灌，工程於6月11日決標。

另外，針對縣府提出區排改善，包括壯東一大排與廍後排水的抽水站設置、渠道整建與橋梁改建等，總經費需求12.41億元（壯東一大排7.42億元、廍後排水4.99億元）。

水利署指出，現行「前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」於今年8月期滿，經濟部已提報115至120年「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，待行政院核定後，持續支持地方推動治水工程。

陳金德請縣府儘速啟動測量設計作業，盤點優先改善項目，也請水利署務必全力協助。他強調，現已進入颱風豪雨季節，請各單位保持高度警覺，加強整備，提升自主防災能力，因應極端氣候挑戰，降低災損風險。今天到場地方人士還包括立委陳俊宇、壯圍鄉長沈清山、縣議員陳福山及黃建勇、代表會副主席吳旺水等人。