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服務30餘年…李永榮獲宜蘭市資深績優里長 郭寶簧與曹日宏特優里長

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
建業里李永里長獲選「資深績優里長」，他當了8屆里長、服務30餘年，經常自掏腰包協助里內弱勢家庭，深受愛戴。圖／市公所提供
建業里李永里長獲選「資深績優里長」，他當了8屆里長、服務30餘年，經常自掏腰包協助里內弱勢家庭，深受愛戴。圖／市公所提供

宜蘭市公所今舉行資深績優里長、特優里長、資深績優鄰長暨績優民政人員表揚，其中建業里長李永當了8屆里長，服務鄉梓30餘年，唯一榮獲「資深績優里長」，神農里長郭寶簧與慈安里長曹日宏獲選「特優里長」，長期奉獻的「績優民政人員」由市公所民政課員何淑遠獲選，近日由縣府表揚。

市長陳美玲今天頒發匾額、獎狀及禮券給受表揚人員，感謝里鄰長長期深耕服務，肯定第一線民政人員的辛勞，期勉里鄰長與民政同仁持續展現專業及無私奉獻的精神，打造幸福宜市。

今年由建業里長李永獲選「資深績優里長」，李永自從民國83年當選第15屆里長，連選連任至目前第22屆，更是現任宜蘭市里長聯誼會副會長，熱心的他經常自掏腰包協助里內弱勢家庭，並獎勵家庭生育，親力親為、終身奉獻，深受里民肯定。

神農里長郭寶簧、慈安里長曹日宏獲選「特優里長」，將接受縣政府表揚。郭寶簧協助成立神農社區關懷協會，開辦長青食堂，提供物資給中低收入戶、邊緣戶及創世基金會，定期至五穀廟發送愛心便當，爭取建設，成立媽媽教室，積極營造優質生活環境。

曹日宏曾經擔任民權派出所民防分隊分隊長及宜蘭分局民防中隊中隊長等重要職務，113年榮獲內政部頒發熱心公益獎。

此外，連續服務滿20年以上「資深績優鄰長」包括西門里曾文章、南津里陳永壽、黎明里葉李阿戍、大新里呂素貞、民族里謝粉、小東里林素蘭等6人；民政領域長期奉獻的「績優民政人員」由民政課員何淑遠獲選，近日將接受縣政府表揚。

市長陳美玲感謝里鄰長無私奉獻，熱心服務基層，關懷弱勢、災情查報等；市政推動也是仰賴里鄰長協助落實基層，反映民情，讓市政貼近民意，地方基層人員是為民服務先鋒，是市公所的最佳夥伴，民政業務更與民眾息息相關，齊心努力讓社區及鄰里共好。

長期奉獻的「績優民政人員」由宜蘭市公所民政課員何淑遠獲選，近日也將接受縣政府表揚。圖／市公所提供
長期奉獻的「績優民政人員」由宜蘭市公所民政課員何淑遠獲選，近日也將接受縣政府表揚。圖／市公所提供
神農里長郭寶簧獲選「特優里長」，她協助神農社區關懷協會，開辦長青食堂，營造優質生活環境，將接受縣政府表揚。圖／市公所提供
神農里長郭寶簧獲選「特優里長」，她協助神農社區關懷協會，開辦長青食堂，營造優質生活環境，將接受縣政府表揚。圖／市公所提供
連續服務滿20年以上的資深績優鄰長林素蘭接受表揚。圖／市公所提供
連續服務滿20年以上的資深績優鄰長林素蘭接受表揚。圖／市公所提供
慈安里長曹日宏獲選「特優里長」，他曾經擔任民權派出所民防分隊分隊長及宜蘭分局民防中隊中隊長等重要職務，去年榮獲內政部頒發熱心公益獎。圖／市公所提供
慈安里長曹日宏獲選「特優里長」，他曾經擔任民權派出所民防分隊分隊長及宜蘭分局民防中隊中隊長等重要職務，去年榮獲內政部頒發熱心公益獎。圖／市公所提供

陳美玲 民防 宜蘭

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