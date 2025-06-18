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宜蘭大南澳盼到公地放領 黃建賓籲台東比照列入

中央社／ 台東縣18日電

行政院為兼顧國土復育與土地正義，決定宜蘭蘇澳鎮大南澳地區80公頃台拓地，重啟公地放領還地於民。立委黃建賓今天表示，中央須一視同仁，台東也應列入，落實土地正義。

國民黨籍立法委員黃建賓國會辦公室發布新聞稿表示，黃建賓今天於立法院內政委員會質詢時表示，日前媒體報導宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里大南澳台拓地試辦「重啟公地放領」，中央必須一視同仁，在台東重啟公地放領，落實土地正義。

黃建賓表示，公地放領就是希望讓實際耕種的農民，能夠成為土地所有權者，而不是世代只能當佃農，藉由公地放領，也可以激發農業生產效率，改善農民的經濟狀況及生活水準，促進社會的穩定和發展。

但自從921大地震、桃芝風災等災害後，行政院基於國土保安及復育政策，民國94年至97年間逐步公告公有山坡地、平地耕地及養殖用地不再辦理放領。

黃建賓表示，行政院上個月宣布重啟公地放領，並從宜蘭大南澳地區開始試辦後，令各縣市農民重見一線希望，但很遺憾目前除了宜蘭之外，卻沒有看到中央更進一步作為，令其他縣市農民感到非常不公平，「這是各縣市農民跨世代爭取的權益，不該只是侷限於特定地區，更不該因人設事、因地設事。」

黃建賓表示，以台東縣為例，山多平原少，公有土地占全縣約87%，涉及財政部、國防部、農業部、原民會等中央主管機關及國營事業，土地複雜程度遠遠超過西部，其中許多公地使用可追溯自光復前，可說是一塊地養了三代人，但因法令上限制，造成許多長年實際耕作的農民無法擁有土地所有權，甚至可能面臨土地被收回、被迫拆遷的狀況。

新聞稿指出，黃建賓在質詢中具體要求內政部，公地放領是由上而下的權責，中央不能把壓力丟給地方政府，應以宜蘭大南澳公地放領為例，全面檢視現行規範，並匯集地方意見，持續推動公地放領，還給實際耕作的農民公道，實現土地正義。

黃建賓 農民 宜蘭

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