台東縣府與監獄攜手設立「樂齡工場」 預計服務20位高齡收容人

為讓高齡收容人在未來出獄後能健康的融入社會，台東縣府與法務部矯正署台東監獄攜手合作，共同打造「樂齡工場」，並於今天舉行啟用揭牌典禮。縣長饒慶鈴表示，推動長者福祉政策不分你我，藉由跨機關合作，實現老有所學、老有所用、老有所依的照護。

饒慶鈴表示，截至今年5月，全縣65歲以上老年人口已達4萬2865人，佔總人口比率20.47%，正式進入超高齡社會，人口老化是一大挑戰，監所內的高齡化現象更不容忽視，樂齡工場的設立，是縣府將社會關懷網絡延伸至監所的重要一步。

縣府首次將「岩灣社區照顧關懷據點」的課程與照護理念引入台東監獄「樂齡工場」，透過多元課程如「手鼓律動」、「益智桌遊」、「我的故事小書」及「愛笑瑜珈」等，預防及延緩高齡收容人的失能，並透過資源整合，創造自身成就感與價值感，為未來返家或轉銜社區服務做好準備。