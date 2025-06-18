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台東縣府與監獄攜手設立「樂齡工場」 預計服務20位高齡收容人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府與法務部矯正署台東監獄攜手合作，共同打造「樂齡工場」，並於今天舉行啟用揭牌典禮。圖／台東縣政府提供
台東縣府與法務部矯正署台東監獄攜手合作，共同打造「樂齡工場」，並於今天舉行啟用揭牌典禮。圖／台東縣政府提供

為讓高齡收容人在未來出獄後能健康的融入社會，台東縣府與法務部矯正署台東監獄攜手合作，共同打造「樂齡工場」，並於今天舉行啟用揭牌典禮。縣長饒慶鈴表示，推動長者福祉政策不分你我，藉由跨機關合作，實現老有所學、老有所用、老有所依的照護。

饒慶鈴表示，截至今年5月，全縣65歲以上老年人口已達4萬2865人，佔總人口比率20.47%，正式進入超高齡社會，人口老化是一大挑戰，監所內的高齡化現象更不容忽視，樂齡工場的設立，是縣府將社會關懷網絡延伸至監所的重要一步。

縣府首次將「岩灣社區照顧關懷據點」的課程與照護理念引入台東監獄「樂齡工場」，透過多元課程如「手鼓律動」、「益智桌遊」、「我的故事小書」及「愛笑瑜珈」等，預防及延緩高齡收容人的失能，並透過資源整合，創造自身成就感與價值感，為未來返家或轉銜社區服務做好準備。

社會處長陳淑蘭說明，監所樂齡工場，預計服務20位高齡收容人，上課時間為周一至周五，其中周二、四至樂齡工廠授課，每次3位據點服務人員進駐服務，透過適切的課程安排，促進他們的身心健康，提升情緒穩定性，達到心理與生理的雙重照顧。

台東監獄樂齡工場，預計服務20位高齡收容人，透過適切的課程安排，促進他們的身心健康，提升情緒穩定性，達到心理與生理的雙重照顧。圖／台東縣政府提供
台東監獄樂齡工場，預計服務20位高齡收容人，透過適切的課程安排，促進他們的身心健康，提升情緒穩定性，達到心理與生理的雙重照顧。圖／台東縣政府提供

饒慶鈴 監獄 台東

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