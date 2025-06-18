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花蓮港納空品區7月1日上路 環保局將加強檢測車輛排氣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局宣布，7月1日起花蓮港空氣品質維護區正式實施，除了輔導船舶靠岸時利用岸電，也加強稽查大型柴油車輛排氣檢驗。圖／資料照
花蓮縣環保局宣布，7月1日起花蓮港空氣品質維護區正式實施，除了輔導船舶靠岸時利用岸電，也加強稽查大型柴油車輛排氣檢驗。圖／資料照

環境部推動「空氣品質維護區」政策提升空氣品質，並與各地方政府合作，花蓮縣環保局宣布，7月1日起，花蓮港空氣品質維護區正式實施，在區域內管制車輛及船舶，除了輔導船舶靠岸時利用岸電，也加強稽查大型柴油車輛排氣檢驗，請民眾定期檢驗與保養車輛，維護空氣品質。

環保局表示，中央針對空氣敏感族群或柴油車活動頻繁區域，實施分級控管，其中花蓮港商港有許多大型柴油車輛進出載運貨物，還有郵輪、船舶等容易排出廢氣。將會跟花蓮港務分公司合作，輔導船舶靠岸後多使用岸電，港區都有高低壓電力提供，希望不要燒鍋爐而引發空汙。

針對大型柴油車輛，環保局指出，將在花蓮港空維區裡，以加強車牌辨識方式，稽查車輛是否完成檢驗，凡車輛出廠為民國95年9月30日以前的大型柴油客貨車，應有1年內排煙檢測合格紀錄，或取得有效期限內自主管理標章。

縣長徐榛蔚表示，透過空氣品質維護區作為淨零碳排策略的區域實踐平台，可望實現汙染減量與氣候治理的雙贏目標，不僅有助於提升施政效率，更能透過區域示範擴大影響力，促使花蓮邁向環境永續，縣府將持續與中央政府、企業及民眾合作，打造低碳清新城市，加速達成花蓮2050淨零碳排目標。

環保局提醒，民眾可在「柴油車排氣檢驗資訊管理系統」查詢相關大型柴油車檢驗紀錄，若尚未驗車的民眾請預約檢測，避免受罰。

花蓮 空氣品質 柴油車

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