基隆城市發展論壇 謝國樑：布局AI產業、基捷軌道經濟

基隆市長謝國樑在「2025基隆城市發展論壇」指出，基隆目前已成功吸引物流業進駐，捷運沿線也陸續展開開發，加上基隆捷運的規畫，基隆不僅是交通節點，更是產業發展新熱點，未來將布局AI產業、打造軌道濟濟學。

出席會壇有財訊雙週刊社長謝金河、鴻海集團發言人巫俊毅、仲量聯行台灣分公司前主席趙正義及政治大學地政學系教授孫振義等專家學者，探討基隆智慧產業的發展契機。

謝國樑表示，基隆正處於城市重塑的重要關鍵期，市府將持續強化招商引資與空間整合，打造一座更具未來感與競爭力的城市。他自上任以來即以「增加在地就業人口」為施政核心，目前已成功吸引物流業進駐，捷運沿線也陸續展開開發，創造更多在地就業機會，讓青年願意留在基隆、安居生活。

謝金河指出，當前北台灣多個重劃區發展已趨飽和，基隆則仍擁有極高成長潛力，包括大武崙工業區產業群聚、七堵物流中心拓展、以及AI產業導入等，都是城市起飛的關鍵動能。

趙正義則指出，基隆作為北台灣的海洋門戶，應積極運用基隆河谷與捷運廊帶，發展具國際視野的TOD（大眾運輸導向型發展）模式。他建議市政中心開發應整合港景、山景與生活機能，透過提高容積率與山坡地管制調整，加速推動市區都市更新與產業進駐。

巫俊毅以「富士康城市」經驗指出，基隆在發展AI產業上擁有三高條件：高素質人才聚集、高所得與高生活品質，搭配具備港口及臨近首都核心的優勢，是AI智慧城市建構的理想基地，建議可從應用導入、教育串接與產業實證等方向切入。

孫振義建議基隆捷運若能延伸連結港區、深入街區，將有助於青年回流與區域更新，讓基隆成為更宜居、更具魅力的生活城市。