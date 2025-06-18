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基隆「孤兒候車亭」 長期無人維管破損不堪 市府將整建

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳。記者游明煌／翻攝
基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳。記者游明煌／翻攝

基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳，民代昨天邀集市府各單位才確認「無父無母」，為早年善心人士捐助，主要供7條國道客運路線載客，非屬交通處、公車處權管市公車路線的候車亭，但市府表示，如取得產權使用同意書後可整建維管，保障市民的候車空間。

內寮社區民眾說，平時搭國道客運往台北都是在這裡等車，但也不知當初是誰建的，長期以來就沒人管理，任其破損，破破舊舊舊也有漏水，動線也不太好。

這處客運候車亭是位基金三路上的內寮社區候車亭，空間狹小、候車動線不佳，尖峰時刻有搭乘人潮，但民眾候車時要擠到路上，十分危險，民眾反映應擴建。

議員吳驊珈昨邀市府相關單位會勘，基市府公車處行政室表示，該站牌主要供7個客運路線載客，非屬交通處、公車處權管候車亭，如果釐清私人產權後獲同意使用，市政府交通處及公車處將依法進行整建維管，保障民眾舒適的候車空間。

公車處人員表示，現況主要是客運業者使用，非市公車路線，但未來如果產權獲得解決，即可由市府來維管。

吳驊珈指出，安樂區人口逐年增加，往來台北通勤者的乘車需求也漸漲，雖然基隆市公車路線未到此站，但不論是市公車或國道客運使用候車亭，搭乘民眾皆為基隆市民，市府責無旁貸應主動維管及改善搭乘環境及人行道動線。

吳驊珈說，基隆氣候多雨，應改為有遮雨及舒適等車空間的候車亭，該候車亭應為早期善心人士所建，無維管單位，交通處、公車處積極協助，預計2周後可提供候車亭初步設計草案。

基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳。記者游明煌／翻攝
基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳。記者游明煌／翻攝
基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳。記者游明煌／翻攝
基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳。記者游明煌／翻攝
基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳。記者游明煌／翻攝
基隆市安樂區基金三路的內寮社區候車亭，長期破損沒有單位修繕且空間狹小、候車動線不佳。記者游明煌／翻攝

基隆 國道客運 公車路線

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