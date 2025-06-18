垃圾不落地 台東達仁鄉完成最後一塊拼圖

台東縣推動「垃圾不落地」政策已行之有年，但因達仁鄉行政區域特殊，過去難以推行政策，不過，這個月該鄉政策開始試辦，並將於8月正式上路，完成全縣最後一塊垃圾不落地拼圖。鄉民表示支持，並努力配合適應。

鄉公所指出，全鄉垃圾不落地除做好資源回收，一般垃圾盡可能控制在45公分以下再丟棄，方便清潔隊員作業，若有大型廢棄物，需預先聯繫處理；這不僅是垃圾處理的轉型，更是營造社區部落健康、友善、乾淨環境的開始。

達仁鄉內行政區域廣闊，橫跨大武及太麻里鄉，加上配合社區部落居民早出晚歸作息，收垃圾都放置家門口，由清潔隊員主動收取，但落地垃圾易遭浪狗浪貓啃咬或被風吹散，導致環境髒亂，同時隊員爬上彎腰也易造成職業傷害。

公所與各村討論後，決議於這個月開始試辦全新收取垃圾制度，改變過去清潔隊員挨家挨戶上上下下收取垃圾方式，改由居民主動丟垃圾，且時間也從早上改為晚上。不少居民對於新政策表達支持，並努力配合適應，讓環境更好。

「應該時間久了就習慣了吧！」林姓鄉民說，部落都很早上班，所以垃圾都放在家門口，等垃圾車來收，現在改成我們要丟，好在是晚上來收，這樣時間還可以配合上。另王姓鄉民表示，自家垃圾本來自己丟，他支持新措施。