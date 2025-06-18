合歡北峰小溪營地遭踩踏 太管處種原生植栽復育

合歡山北峰3246鞍地（小溪營地）非合法露營區，但因腹地大、水源足又無光害，山友常常違規紮營，造成環境髒亂，植被也被頻繁踩壓變得光禿。太管處請台大山地農場協助培育台灣小蘗、高山薔薇等原生苗木，持續巡查取締露營、炊煮等違規行為。

太管處表示，合歡北峰3246鞍地地勢平坦，有民眾會選擇在此處紮營，導致當地原本豐茂的植物不堪踩壓，逐漸出現光禿裸露的情形。

為解決植被裸露問題，太管處去年試辦原生植栽復育工作，在小溪營地最大裸露區域栽種200棵台灣小蘗及高山薔薇，並圈圍保護，經過近一年觀察，苗木存活率不錯，今年計畫續辦植栽復育活動。

太管處表示，這次請台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場，協助培育台灣小蘗、高山薔薇等原生苗木，預定本月21、22日雨水較豐沛期間，號召志工前往小溪營地，將再種300棵高山原生植物，並清除外來種，希望能早日恢復生機。

小溪「營地」被民眾稱為夢幻營地，但非合法露營區，也未開放露營，合歡山屬脆弱的高山生態環境，若被破壞需長時間才能恢復，太管處將與保七總隊第九大隊加強巡查，取締露營、炊煮等違規行為，呼籲民眾遵守國家公園法規與無痕山林原則，減少高山環境衝擊與遊憩壓力。