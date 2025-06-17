基隆城市發展論壇 聚焦AI、都更、軌道經濟打造新國門

基隆市政府今天舉辦「2025基隆城市發展論壇」，市長謝國樑說，基隆捷運的站址距離南港5、6公里，地理位置越來越占優勢，基隆不能妄自菲薄，要好好去思考一下有沒有機會，邀請更多的科技業，或者是科技應用的相關產業進入基隆。

這場論壇主題為「產業共融 打造宜居宜業的基隆新風貌」，由財訊雙週刊協辦，社長謝金河負責引言，再由鴻海集團發言人巫俊毅演講「從共榮到共構：企業與城市攜手打造智慧永續港灣」，基市府都市發展處長謝孝昆演講「都市再生X產業創新X土地開發的關鍵戰略」。

謝國樑表示，上任後就以增加在地就業人口為施政核心，目前已成功吸引物流業進駐，捷運沿線也陸續展開開發作業。基隆不僅是交通節點，更是產業發展新熱點，未來將持續佈局AI產業，強化基礎建設與空間資源，創造更多在地就業機會，讓青年願意留在基隆、安居生活。

重頭戲關鍵對談由謝金河擔任主持人，與談人是基市府秘書長方定安、巫俊毅和仲量聯合台灣分公司前主席趙正義、國立政治大學地政系教授孫振義，聚焦產業導入、都市更新與交通建設，探討基隆邁向智慧產業城的發展契機。

謝金河指出，北台灣多個重畫區發展已趨飽和，基隆則仍擁有極高成長潛力，包括大武崙工業區產業群聚、七堵物流中心拓展以及AI產業導入等，都是城市起飛的關鍵動能。

方定安指市府目前正推動安樂、聯宏等區域的公辦都更，並設立都更辦公室，以制度化流程提升居民參與與整體執行效率，加速市區更新。

趙正義認為，基隆作為北台灣的海洋門戶，應積極運用基隆河谷與捷運廊帶，發展具國際視野的大眾運輸導向型發展（TOD）模式，建議市政中心開發應整合港景、山景與生活機能，透過提高容積率與山坡地管制調整，加速推動市區都市更新與產業進駐。

巫俊毅以「富士康城市」經驗指出，基隆在發展AI產業上擁有三高條件：高素質人才聚集、高所得與高生活品質，可搭配港口及臨近首都核心的優勢，從應用導入、教育串接與產業實證切入，成為建構AI智慧城市的理想基地。